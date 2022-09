Un particular suceso ocurrió en las últimas horas. Una mujer fue asaltada mientras llegaba a su casa y se llevaron su auto pero, unas horas después se lo devolvieron, al notar que en el interior había una silla adaptable para discapacitados. Los delincuentes se disculparon en una nota que dejaron en el coche.

La protagonista de este hecho es Rosyneide Almeida. Esta ama de casa vive en el municipio de Cariacica, Espírito Santo, en Brasil. El domingo pasado regresaba a su domicilio y cuando estaba a punto de ingresar su auto al garage fue abordada por dos delincuentes. La mujer se encontraba junto a sus hijos de 4 y 9 años, es por eso que en el momento sólo le importaba poner a los nenes a salvo.

"Estaba entrando al garaje, detuve el auto y abrí la puerta. Cuando volví para poder guardar el coche, el ladrón me dijo que me bajara porque quería el auto. Le dije que los niños estaban adentro, así que abrí la puerta y los saqué a los dos. Estaba desesperada", relató lo mujer.

Tras el robo, la madre se puso muy angustiada porque se dio cuenta que en el vehículo había quedado la silla adaptable de su hijo, la cual que es vital en el día a día de Cauã Cordeiro, un nene de cuatro años que padece problemas motrices a causa de una encefalitis. La silla había sido donado a la familia y no podían pagar los 3.500 dólares que cuesta en la actualidad.

“Estaba frustrada con el ser humano en el momento que pasó, porque escuchamos mucho sobre robo, delincuencia, todo lo malo que hacen los ladrones. Uno no cree que, algún día, vaya a pasar por esto”, sostuvo Rosyneide, que tras ser asaltada inició una campaña en las redes sociales para hallar el vehículo y así recuperar el asiento especial de su hijo.

Sin embargo, unas horas después pasó algo inesperado. Los ladrones le devolvieron el auto, con la silla incluida. "Un amigo me llamó diciendo que un amigo suyo había encontrado el auto. Realmente estaba allí. Entonces llegó la policía y lo requisó para ver si había algo ilegal, y fue allí que encontraron una nota. La nota era de disculpa", reveló la madre del nene.

La policía revisó el vehículo y no encontró nada raro, sólo una nota que fue dejada por uno de los ladrones a modo de disculpa con la ama de casa. “El crimen pide perdón. En el momento de la tensión no pude ver el problema del niño. El auto está siendo devuelto. Tanque lleno!!!”, decía la nota que dejaron los ladrones, según informó O Globo.

La mujer se mostró agradecida con este gesto que tuvieron sus asaltantes, pero indicó que mintieron con respecto al tanque lleno. "Cuando se lo llevaron, tenía un cuarto con un tanque. Lo encontramos en la reserva. No lo dejaron, al contrario, se lo gastaron”, especificó la madre de los niños.

Por su parte, la familia recibió muchas donaciones para ayudar a Cauã. Incluido un dispositivo que garantizará más seguridad. "Una persona me propuso donar el servicio de rastreo, que se ha instalado. Estoy muy agradecida con mi ciudad. Me acogieron mucho, estaban listos para hacer una rifa para comprar otra silla, la gente me envió vibras positivas diciendo que tenían confianza, que la encontraríamos", sentenció.

Por último, a través de un comunicado, la Policía Civil señaló que el caso sigue siendo investigado por la Comisaría Especializada en Robo y Robo de Vehículos (DFRV). De igual modo, por el momento no detuvieron a ningún sospechoso.

Fuente: Crónica