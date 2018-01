El temporal que afectó a gran parte de Tucumán y obligó a evacuar a 70 personas por las crecidas en ríos de la zona dejó, en medio de la tormenta, una emotiva historia que conmovió a los habitantes de la provincia.

María Gabriela Cansino tiene 28 años y es estudiante de Psicología. Había salido a comer con un grupo de amigas cuando la lluvia se desató en San Miguel de Tucumán. Si bien esperó que cesaran las intensas precipitaciones, cuando iba por una de las avenidas principales, le entró agua al motor de su Galaxy modelo 94 y terminó varada en la ruta.

En medio del temporal, un chico, del que ni siquiera supo el nombre, se acercó en su Fiorino blanco y se bajó para auxiliarla. Él le ofreció remolcar el auto, ya que no pudieron hacerlo arrancar. Era la 1 de la madrugada y Gabriela seguía sorprendida ante el milagro vivido.

El camino a su casa no fue como esperaba, ya que la soga se rompió dos veces en el camino, pero el joven que la ayudó se bajó varias veces a acomodarla. Contra todo pronóstico, finalmente lo lograron.

Gabriela le agradeció al joven y le dio $300, la única plata que tenía. Él no quiso aceptarlo, pese a la insistencia. No obstante, ella aprovechó que estaba la ventanilla abierta y dejó el dinero en el asiento, junto a un poco de sushi que le quedó de la cena.

Lo que siguió a continuación nunca se lo esperó. “Al día siguiente yo no estaba en mi casa y el chico que me ayudó le dejó un sobre a mi papá con la plata y una notita. Yo no podía creer lo que decía. Yo le di ese dinero para que cambiara la soga al menos”, relató.

La nota, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, decía lo siguiente:

"No lo hice por dinero. Sólo me gustaría pensar que si alguno de mis seres amados necesitan ayuda haya alguien que los auxilie. Lo único que quería a cambio era que si puedes o tienes la posibilidad de ayudar a alguien lo hagas. Intentando mejorar como personas estamos en camino a una mejor sociedad. Estaba rica la comida y disculpá la caligrafía y ortografía.

¡Mucha suerte! Ricky".