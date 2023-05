Cortar una relación nunca es un proceso sencillo, incluso la mayoría de las personas optan por alejarse uno del otro hasta perder todo el contacto. Muchos utilizan la opción de bloquear al otro de sus redes sociales.

El usuario de TikTok “retwarr”, que se dedica a subir memes e historias graciosas, publicó la historia de una mujer que decidió aplicar la opción del bloqueo. Su pareja le fue infiel y no quería saber más nada de él. Sin embargo, no se rindió, y encontró la forma de poder comunicarse con ella. La publicación rápidamente se viralizó y los seguidores no podían creerlo.

La autora de las fotos compartió una serie de imágenes en la que muestra cómo su expareja usa los perfiles de Netflix para poder comunicarse en búsqueda de su perdón, pero ni con esto lo ha podido conseguir. Incluso se puede ver que no lo intentó en solo una ocasión.

La protagonista de la historia, que por los mensajes dejados en la plataforma de streaming se sabe que se llama Carmen, explicó el contexto de la situación entre ambos involucrados: "Mi ex me puso los cuernos y lo dejamos hace 4 meses, está bloqueado de todos lados y se dedica a cambiarle el nombre a los perfiles de Netflix para enviarme mensajes ocultos".

“Hablame, WhatsApp, por favor, no hice, nada” y “Carmen, j*der, juro, soy, inocente”, son algunos de los mensajes que le dejó el infiel a la usuario, separado por los perfiles.

El video viral tiene casi 5 millones de reproducciones y más de 230 mil “Me Gusta”. Entre los miles de comentarios se pueden encontrar diferentes opiniones. Desde aquellos que le piden a Carmen que cambie de cuenta, hasta los que dicen que le de una chance a su ex pareja.

“Definitivamente cuando te quieren escribir, buscan la manera”, “está bloqueado pero siguen compartiendo Netflix cambia la contraseña”, “pero hablale, yo le creo”, “creo que quiere hablar con Carmen, pero no estoy segura”, y “yo creo que merece segunda oportunidad, busca la manera de que se hablen”, son algunos de las respuestas destacadas.