Un adolescente cordobés de 16 años subió un video vestido de mujer a su cuenta personal de la red social Instagram para defender a su hermano menor, que vivió una situación de bullying en la escuela.

"Fue algo que salió de la nada. No esperaba que el video se hiciera viral", reconoció Joel Herrera, quien contó cómo reaccionó al leer el papel en el que le agredían a Ian, de 9 años.

"Mi familia no estaba bien. Yo leí el papel y no me gustó para nada, por más que sean chicos. Sin que nadie se entere hice el video", comentó.

Según relató el adolescente, un alumno escribió que gay como si lo firmara su hermano y todos los comenzaron a burlarse, le dejaron de hablar y se quedó completamente solo. Tal es así, que pensó en dejar de ir a clases en más de una ocasión.

"La verdad q esto me daba vergüenza subirlo , pero por mi hermano haría lo que sea con tal de verlo sonreir , quizas sea odioso, para nada cariñoso y lo jodo, pero yo, no alguien de afuera, no permitiré nunca que alguien le diga o trate o le haga algo malo a mi hermanito, es lo más preciado q tengo y daría hasta lo que no tengo por verlo bien", afirmó en la grabación.

"Muchisimas gracias a tdas las personas que lo están apoyando que se tomaron el tiempo de escribirme y de subir historias sobre el video, de todo corazón muchisimas gracias !! #noaladiscriminaciondegenero !

Si comparten esta publicación se los agradecería muchìsimo , Gracias ✌❤", concluyó el adolescente.