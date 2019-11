Este sábado 9 de noviembre, a partir de las 17:30 en La Nueva Olla de Asunción, Colón se enfrentará a Independiente del Valle por la final de la Copa Libertadores. A horas de la fecha, la expectativa y la emoción no deja de crecer en todos los fanáticos.

Sin embargo, uno de ellos se llevó un gran susto: le dijeron que su perro rompió su entrada para la final. Por lo tanto, en vez de presenciarlo en vivo, tendría que verlo por la televisión.

El hecho quedó registrado a través de las cámaras de seguridad de la casa, en donde se puede ver al perro comiendo el ticket, incluso hasta el código de barras. Sin embargo, se trataba de una broma.

Así lo indicó el medio que compartió el video, FM Sol 91.5, quien contactó al hincha: “El dueño del perro me manda un audio, insultando al perro, –no sabes lo que me pasó, Logan agarró las entradas arriba de la mesa, hay tres abolladas y la tuya está destruida–, me dijo y me mandó el video”.

“Después de 40 minutos mi amigo me dice que había sido una broma. ¡Lo quería matar!”, siguió. Mientras tanto, el dueño del animal afirmó que imprimió una entrada trucha para poder llevar adelante la broma.