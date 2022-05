Jorge Cyrus, uno de los 'influencers' del momento en España, se hizo viral en TikTok por la espectacular broma que le hizo a su madre por WhatsApp.

"Salistes ayer. ¿Qué haces?", le escribía su madre por Whatsapp, utilizando unos emojis de caritas con ojos de corazón, a lo que Jorge le enviaba varios audios, explicándole lo siguiente: "Escucha, no pongas tantos emoticonos porque la semana pasada en la Unión Europea cobran los emoticonos y si te pasas de los 100 al mes, te cobran. Controla los que envías, porque te cobrarán de más", a lo que añadía: "Mamá, ¿cuántos has enviado?".

@jorgecyrus ADORO BROMAS A MI MADRE JAJAJAJA más en lG ♬ sonido original - Jorge Cyrus

Ella, sin dar crédito a lo que acababa de leer, le responde muy sorprendida: "¿Cómo que me cobran por mandar emoticonos? ¡Eso no lo sabía yo!". Para continuar muy preocupada: "Pues yo estoy todo el día mandando. ¿Cuánto vale eso...?". A lo que su hijo responde que, "20 céntimos por emoticono si te pasas de los cien al mes".

Ella, habiendo perdido la cuenta de cuántos emojis había mandado y cuánto dinero iba a tener que pagar, se pregunta a dónde iba a tener que llamar para enterarse. "¡Madre mía, mamá! Como hayas enviado más de la cuenta, te va a venir un facturón..." Así que él, ofreciéndose a averiguar cuánto dinero le habrían cobrado, le consulta la última factura, adjuntándole una foto: "¡1114 euros este mes! ¡Pero qué has hecho!", y ella le contesta, muy alarmada y sin creer lo que estaba pasando: "¡Yo no voy a pagar nada! ¡Que me estás contando! ¡Pero qué cara tienen!".

"¡La madre del cordero, mamá!", añade su hijo, siguiendo con la broma. A lo que finalmente le pregunta a dónde podía llamar y aclara que "yo no envío tantos, solo envío el de las risitas. ¡Esto no es normal!", y la broma concluye de la manera más épica: "Jorge, acabo de llamar y me dicen que es mentira. Así que es una broma. ¡No tiene gracia, eh! Casi me da un ataque al corazón".

"Bromita y pa' el trabajo, adoro", "lo mejor es: ¿a dónde ha llamado?" o "pobre, que solo envía el de las risitas", fueron algunos de los cientos de comentarios de los usuarios.