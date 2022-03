Un hecho sin dudas inesperado se volvió viral en la red social Twitter, donde un joven de España comentó que conoció a una chica en un boliche, le invitó un trago, pero el desenlace no fue el que imaginaba.

Noel Jordan, quien dio a conocer la historia, relató que en la discoteca tuvo un encuentro con una chica que no había visto antes. El joven aseguró que hubo mucha conexión entre los dos, conversaron, bailaron y cuando llevaban varios minutos juntos él pidió un trago en la barra y se lo regaló.

Jordan le dio su número de teléfono para seguir hablando después de esa noche. Sin embargo y para su sorpresa, la joven lo que menos hizo fue escribirle.

Ella aprovechó que el número va unido a la cuenta de Bizum, un proveedor de servicios de pago de España, y le devolvió la plata del trago que le había invitado.

“Este finde conocí a una chica en una discoteca, estuvimos hablando, bailando y la invité a una copa. Le di mi número y no me ha hablado, eso sí, acaba de hacerme un Bizum devolviéndome el dinero del cuba libre que le invité”, escribió, junto con una screenshot del ingreso de 8,50 euros en la aplicación.

Pese a lo extraño y tal vez triste que resulte la situación, el joven se lo tomó con humor, tal como se ve en su respuesta a otra tuitera que comentó la publicación. “Nunca me habían rechazado de una forma tan guay”, manifestó.

Consejos para salvar la relación

La publicación se volvió viral y en un día acumuló más de mil compartidos y 18 mil me gusta, a la par de recibir otras miles de respuestas. Entre los comentarios, la muchos son de consuelo: “Echaste para el gordo y te ha tocado un reintegro. Algo es algo”, le escribió un seguidor.

Pero otros, son de consejos de cómo seguir adelante la relación, porque aseguran que devolverle la plata del trago (que también fue criticado por el precio) es un avance y no un corte. Entre las propuestas de los tuiteros están:

*Dile algo como “Hola, no era necesario que me devuelvas el dinero. Ahora tendremos que ir a tomar otra vez para que pueda invitarte otra copa. Estoy libre mañana a las (no se tu horario) paso por ti a (el horario anterior”, todo en un solo mensaje así no la dejas pensar y dice si.

*Mandale un céntimo diciéndole que lo has recibido, si te contesta, es que le molas, sino pues este finde cubata y palante.

*Se está haciendo la remolona. Si no le hablas, pronto te escribirá. Haz caso a la experta

*Estás seguro de que te ha rechazado? Igual es una señal para que le hables o le digas gracias o algo así porque le da vergüenza decirte algo...

*Es claramente una invitación a que le escribas. Por qué otro motivo te iba a dar su número de teléfono mediante el Bizum? Escríbele a darle las gracias y que no era necesario y blablabla