Una usuaria de Twitter compartió en la imagen del curriculum escrito a mano de una mujer que busca trabajo y su gesto se viralizó.

Lejos de criticar la forma de cómo estaba presentado el documento, que por lo general se envía digital o se imprime, la joven decidió ayudar a la mujer y crearle un curriculum nuevo.

"Hoy me llegó un CV de una chica pidiendo trabajo. El cv era este de la foto. Ojalá todos los que todavía tienen la palabra "meritocracia" en su vocabulario piensen un poco más antes de decir que no trabaja el que no quiere", escribió.

Pero su gesto no quedó solo ahí, la joven, que es diseñadora, se ofreció a hacerle gratis los curriculums a la gente que no tenga recursos.

"Si están buscando trabajo les ofrezco mis superpoderes de diseñadora para hacerles curriculums lindos. Me los pueden mandar bien completos a [email protected] y tenerme un poco de paciencia. Gratis obvio. A cambio de que nunca más piensen que los pobres son pobres porque quieren", posteó.

La decisión de la joven diseñadora recorrió las redes y varios usuarios se ofrecieron para ayudarla con la iniciativa.