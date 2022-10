Los locales de comida rápida siguen siendo una de las opciones más recurridas a la hora de disfrutar de una salida familiar o en pareja. Sin embargo, algunas sucursales implementaron una nueva medida sobre la entrega de condimentos que generó polémica en sus clientes. Es así que una joven optó por tomar una apresurada y efectiva decisión que estalló en las redes sociales y se volvió viral en TikTok.

Es muy común que las personas elijan algún tipo de salsa para acompañar su hamburguesa o papas fritas. Hay quienes prefieren ir por los clásicos: mayonesa, kétchup o mostaza; mientras que otros van un poco más allá y se arriesgan a probar con una rica barbacoa o salsa de queso.

No obstante, los dueños de las cadenas de comida rápida están aplicando una nueva restricción en la entrega de los condimentos que generó polémica. De ahora en más, no solo no se otorgan, sino que tampoco están disponibles para cuando los clientes los solicitan en la caja. Tendrán que conformarse con los saborizantes que trae la hamburguesa y, si tienen suerte, con un sobre de sal.

Sea para abaratar costos, por una cuestión de evitar la contaminación o el motivo que tengan detrás, lo cierto es que esta decisión afectó a todos los amantes de los aderezos. A tal punto que hay quienes decidieron llevar su propio pote desde su casa y eliminar el problema de raíz.

Así lo hizo esta joven pareja chilena que, mientras disfrutaba su hamburguesa, sacó el paquete de 1 kilo de kétchup y lo sirvió en su comida. Enseguida, el video compartido por @angelogalaz8 generó miles de interacciones en TikTok, con más de 166.000 me gustas, 2,2 millones de visualizaciones y centenares de comentarios en respaldo de los novios.