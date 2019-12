En el municipio brasileño Aracaju, del estado de Sergipe, han estado circulando en las redes sociales imágenes del impactante video que registró el momento en el que una joven le practicó sexo oral al vocalista de una banda en pleno show.

Las imágenes registraron el instante en el que la mujer aparece en escenario practicando el acto con total naturalidad al cantante del grupo “Hit the Novinhas” frente a toda la audiencia, mientras el concierto continuaba como si nada pasara.

Después de que el video se volviera viral, la banda de la que formaba parte el cantante anteriormente, “Uh King of Novinhas”, negó tener relación con lo ocurrido. “No tenemos ningún vínculo con el acto sexual explícito del excantante de la misma, que ha estado reverberando la semana pasada”, expresó la banda en un comunicado.

En la misma línea el grupo musical añadió: “Nos gustaría dejar en claro que él dejó el grupo hace unos tres meses y estaba siguiendo una carrera con su nuevo grupo”.

Además, “Uh Rey das Novinhas” agregó que sus integrantes repudian cualquier escena de sexo explícita en sus conciertos. El video publicado en Youtube por Aratu On superó las 110 mil reproducciones y dio para hablar en las redes sociales.

El actual gerente de la banda, llamado Leo, aseguró no tener muchos detalles de lo que ocurrió en pleno show, ya que “solo ha estado en la administración del grupo durante un mes”. Según Leo, el espectáculo de la banda “Hit the Novinhas” donde sucedió el acto sexual explícito tuvo lugar en la ciudad de Aracaju este año, pero el empresario no pudo informar la fecha exacta.

Fuente: Mitre