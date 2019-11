En un día de extremo calor, con más de 30 grados, Micaela Guerrero, estudiante de periodismo, fue a la biblioteca de la Universidad de San Luis, donde estudia, con un short y una camisa. Aunque a la mañana había ingresado con esa ropa, a la tarde hubo un cambio de turno y la nueva bibliotecaria le dijo que no podía estar con ese atuendo.

"No podés venir vestida así, esto es un establecimiento público", le dijo. Y la frase que hizo enojar a la estudiante: "Se te ve todo". Así lo relató Guerrero en su perfil de Facebook.

"Hola, me prohibieron entrar a la biblioteca por traer short a la universidad, en esta época dónde el calor es insoportable y la temperatura excede los 30° no puedo estudiar de forma cómoda, pedí el reglamento de la biblioteca y decía 'venir a la biblioteca vestido correctamente e higienizado', ¿qué es vestir correcto?", escribió Micaela, y compartió una foto con lo que tenía puesto junto al reglamento del lugar.

"Yo ingresé a la biblioteca a las 10.30, me registré frente a la bibliotecaria del turno mañana para dejar mis pertenencias en un locker. Hice un receso desde las 14 a las 15 para irme a almorzar, cuando volví ingresé nuevamente al lugar donde estaba, en ese intermedio hay un cambio de turno y de personal, parece que la bibliotecaria de la tarde no me vió, tipo 17 horas me levanté a buscar algo en mi mochila y ahí es cuando me llamó la atención delante de todos los estudiantes que se encontraban ahí al grito de 'Chiquita vení, vení' me acerque y solo me decía 'tenés prohibido el ingreso vestida así, se te ve todo, hay normas que respetar', explicó la joven.

Tras hacer el descargo y viralizar la historia, se dio cuenta de que esto no fue un hecho aislado. "Empezamos a recibir muchas quejas sobre el mismo personal bibliotecario, su forma de dirigirse y otras situaciones de agresiones verbales para con las y los estudiantes", relató.

Junto a una agrupación estudiantil que conduce la federación universitaria de San Luis remitieron una nota al Consejo Superior con todas las quejas y situaciones vividas por los alumnos. Tras la presentación, el rector personalmente se encargó con la secretaría académica de solucionar la situación con la bibliotecaria y su trato. "Ese mismo día se le llamaría la atención", agregó Micaela.

Tras el incidente, la estudiante de periodismo no volvió a pisar la biblioteca. "No he vuelto a ir, si la bibliotecaria sigue atendiendo se me va a hacer difícil estar cómoda con ella ahí. Pero veremos cómo se va dando todo, he recibido una buena contención y apoyo del ámbito estudiantil al igual que yo todos estamos esperando una solución inmediata en cuanto a la normativa de ese reglamento y exigimos otro trato por parte del personal o exigiremos con otras medidas que la retiren de su cargo y la ubiquen en otro espacio de trabajo donde no tenga trato con estudiantes", concluyó.

Fuente: TN