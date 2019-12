La joven Montserrat Rodríguez Ledezma confesó que el 24 de diciembre fue “el mejor día” de su vida. Debido a que su novio, Jorge Corona, le propuso matrimonio y los dos ya evaluaban en poner fecha de casamiento para el próximo enero. Pero Navidad le dio el peor regalo, el joven murió en un accidente de tránsito.

Ocurrió en la ciudad de Guadalajara, en México, cuando una vez que terminó el brindis, Corona partió arriba de su moto y nunca regresó. Según destacaron medios locales, él viajaba con un acompañante cuando chocó en un cruce contra otro vehículo y ambos murieron en el acto.

Ledezma destacó a través de su cuenta de Facebook sobre el hecho que ocurrió en Navidad: “El destino fue muy injusto, se llevó a un niño maravilloso. Buen hijo, buen hermano, buen novio, buen amigo. Te amo con toda mi vida. Gracias por haberme echó sentir lo mejor y siempre estar conmigo en todo, compañero de vida. Te amo mi amor”

A su vez agregó: “El día de ayer fue lo más hermoso. Ya estábamos comprometidos mi amor. Nos rompieron nuestros sueños. Solo nos duró 2 horas de felicidad“.

Lo sorprendente es que muchos dudaron del relato de la mujer que ella compartió a través de su red social Facebook. Debido a eso su hermana escribió: “Qué coraje e impotencia me da al leer los comentarios tan estúpidos de que mi hermana inventó la muerte de su novio. No sé en qué cabeza cabe que esto es una broma. Si no saben, no opinen”.

