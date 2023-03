El hecho particular ocurrió en Inglaterra, cuando los padres de un bebé recién nacido fueron criticados al darle un particular nombre, debido a su fanatismo por Star Wars y las redes sociales no tardaron en estallar haciendo referencia sobre el nombre elegido.

Es muy común que muchos padres nombran a su recién nacido después de algo que realmente aman, ya sea su amor por la música, el deporte, la literatura y como es este caso, el cine. Y como todos sabemos, Star Wars es una saga muy exitosa, que tiene fanáticos por todo el mundo, haciendo que cada 4 de mayo, se celebre su día.

La saga creada por George Lucas es la única que tiene un día especial que es celebrado por sus fanáticos en el cual se saludan unos a otros. Pero en este caso, fue diferente con los padres aficionados de Star Wars que decidieron seguir la ruta menos tradicional con el nombre de su pequeño, dejando a la gente atónita, luego de publicar una instantánea del bebé en línea.

El nombre que decidieron para el niño es Mandalorian Michael, por el personaje. Los padres deben haber amado mucho la serie de Disney o tal vez solo son grandes fanáticos de Pedro Pascal. Luego de conocerse la publicación en las redes sociales comenzaron a criticarlos: “Atención a los padres, pueden ser fanáticos de algo, pero no llegar tan lejos”, otro usuario escribió: “Es posible que te guste algo pero que no le pongas el nombre a tus hijos, especialmente si ese nombre es Mandalorian”.

En 1977, la franquicia vio la luz con el estreno del Episodio IV. A lo largo de los años y tras nueve episodios, varias series y spin-offs, Han, Luke y Leia consiguieron una horda de fanáticos en la que están incluidos famosos de renombre mundial.