Una vez que los pasajeros dejan sus valijas en el área de equipaje facturado, no vuelven a saber de ellas hasta que llegan a su destino y las toman de la banda transportadora. Por lo tanto, no se dan cuenta de cómo es que el personal del aeropuerto las trata, ni cuál es el camino que recorren para llegar a la cabina. En ese sentido, un pasajero decidió instalarle una cámara a sus pertenencias para captar qué sucedía mientras él no estaba presente.

El usuario @thomasmiller719 quiso compartir con sus seguidores de TikTok lo que había obtenido de la grabación. “Hora de averiguar que hace el aeropuerto con mi valija”, fue la descripción que utilizó en su posteo que se volvió viral. En las imágenes no hubo nada fuera de lo normal, pero, aun así, llamó la atención de los usuarios porque vieron un escenario que la mayoría desconoce.

Según el clip, desde que el tiktoker dejó su equipaje, este comenzó su recorrido a través de varias bandas instaladas en un sistema interno de la central aeroportuaria. A un lado, había diferentes vehículos transportadores, a donde los trabajadores subían las valijas que les tocaba llevarse. En el video se mostró cómo una persona tomó la suya y la subió al vehículo. Eso fue todo lo que se vio en la grabación.

El clip acumula hasta el momento 5,4 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas decepcionadas por el proceso tan sencillo. Incluso, algunos usuarios compararon la escena con la de una película animada: “¿Cómo que no es un laberinto colosal de cintas transportadoras?”; “Esto se siente ilegal”; “Quería ver un poco más de drama”; “No sé lo que esperaba, pero sé que quería más”; “¿Estás diciéndome que no se parece en nada a Toy Story 2?”; “Mi sueño de ver ese lugar se hizo realidad”; “Arruinaste mi imaginación... Todo el tiempo pensé que eran pequeños duendes organizándolo”; “La cantidad de gente que cree que no escanean estas valijas es asombrosa. ¿Qué crees que te van a dejar poner una bomba en el avión?”, escribieron.

