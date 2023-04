A través de una publicación en Twitter, María Fernanda Rey, mostró una conversación con una tal Melina Cecchi por Instagram. ¿Qué estaba pasando en realidad? Se encontraba hablando con un "hacker". La locutora se dio cuenta rápidamente y comenzó a mofarse del estafador.

Desde la cuenta de Cecchi, inició la conversación. “Será que me podés hacer un favor”, decía junto a un emoji con lágrimas en los ojos. Ante la respuesta afirmativa de la autora del tuit, el “caco”, como lo llamó, le preguntó si tenía saldo en algún banco para ayudarla con una transferencia.

Rey, quién supo aprovechar la situación. Sin saber demasiado cómo es que se realiza una transferencia, según ella, explica que iba a intentarlo. "Voy al cajero?", "¿Cuánto te paso?", "después lo descontamos", le mandó.

El farsante parecía que ya había ganado, la víctima estaba por realizar el pago cuando pidió el monto. “50.000”, fue la respuesta. Una cifra muy exagerada a la que la locutora dijo no poder acceder. “No llegas a 20.000?”, corrigió rápido el ladrón. “No llego ni a palo”, “tengo 4 mil”, explicó con un emoji llorando.

La autora del viral continuó conversando de temas del día a día. Primero charló sobre los despidos y su situación al respecto, “¿cómo anda el nene?”, siguió y hasta le contó una anécdota con el "Pibe Valderrama", el victimario no sospechó nada. Ante las respuestas cortantes de “Cecchi”, volvió a preguntar sobre la transferencia.

“Estoy charleta”, publicó en la plataforma del pajarito con una captura de pantalla en la que a su “amiga” no le importa ningún tema de conversación que no sea el de la plata. Conversó de una reconciliación de Melina y “la Majo”, y una invitación a cenar, que quedó ignorada. El estafador, preocupado, reclamó el comprobante. “Amiga… me estás ofendiendo loka”, contestó María Fernanda.

La supuesta Cecchi confesó indirectamente que no era una situación normal. “Vení y me buscas en la cárcel”, explicó tras la incógnita de por qué a la locura le salía el Ministerio de Educación en el CBU.

María Fernanda descubrió que no se trataba de su amiga, y su medida de defensa para salir de esa situación fue “enloquecer”. “Panadero estoy embarazado soy Leonor”, escribió, en referencia a un video viral de VideoMatch. Y concluyó explicando que no había tomado su medicamento, ese era el motivo de su locura.