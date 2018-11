Un video, viralizado en las últimas horas, muestra a un delincuente de apenas 18 años apresado por una joven a la que había intentado asaltar minutos antes. En la grabación se ve al ladrón, identificado como Magdiel Da Silva Lima, gritar de dolor al tiempo que su presunta “víctima” ejerce más y más presión sobre su brazo con una llave de Jiu Jitsu.

Y es que Sabrina Leite, la joven que Da Silva eligió como blanco de su delito, es una experta luchadora de ese estilo y, al verlo desarmado, aplicó sus habilidades marciales sobre él.

Leite caminaba por el barrio Jorge Texeira cuando fue abordada por los dos motochorros. Da Silva fue el que bajó para exigirle la entrega de su celular pero se terminó llevando la sorpresa más dolorosa de su vida, de acuerdo informó la rede O Globo. "Me di cuenta de que no estaba armado. Solo me quiso asustar y me dijo 'dame el celular'. Vi que no tenía nada, por eso reaccioné", dijo Leite, de 22 años.