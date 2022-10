Una mujer reveló que le regaló a su marido entradas para que en noviembre viaje al Mundial en Qatar y para que ella pueda pasar todo ese tiempo con su amante.

La señora británica de 42 años está casada hace 17, tiene dos hijos, y contó su historia al diario Metro.

Haciéndose llamar Sarah -pero ese no es su nombre real- explicó que hace unos meses inició una relación extramatrimonial con una persona que la hace muy feliz y quiere aprovechar "esta nueva oportunidad" para disfrutar al máximo.

A raíz de ello, según su relato, gastó miles de dólares para que su marido asista al campeonato mundial de fútbol, con la intención de compartir dos semanas con su amante, a quien conoció en un sitio de citas.

Para justificar la decisión, aseguró que "esta infidelidad realmente ha fortalecido" la relación con su esposo.

"Solo llevo cuatro meses con mi novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos", detalló

Y añadió: "Ha sido muy emocionante, casi como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto. He estado con mi marido durante mucho tiempo".

"Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio", finalizó.