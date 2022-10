Algunos aseguran que lo material es pasajero, pero muchas veces conlleva recuerdos o memorias únicas, o simplemente son significativos para los personas. Tal es el caso de un hombre, que vendió su camioneta pick-up Ford 1979 por necesidad pero tuvo un desenlace viral que conmovió en redes.

El usuario de TikTok Enrique Cantú, se encargó de encontrar cada una de las partes para que quedara a semejanza de como era la camioneta de su padre.

Según relata, comenzó por buscar un modelo a escala que se pareciera lo más posible, una camioneta Ford modelo F-150 de 1979. Sin embargo, no era del color, ni tampoco tenía los detalles que la de su padre, por lo que tuvo que poner manos a la obra.

Comenzó por mandarla a pintar de color amarillo, aunque tuvo que hacer algunas precisiones sobre los detalles que tenía la camioneta original de su padre, como algunas molduras o manijas cromadas, así como detalles pequeños: salpicaderas, limpiaparabrisas, la parrilla, entre otros detalles.

Luego, quiso ponerle el sello único de la pick-up de su padre: el logotipo de su marca, diseño que sacó de otra de sus camionetas, lo imprimió a tamaño escala y lo puso en las puertas; asimismo, añadió el de la marca americana Ford en donde las llevaba.

Quedaba un detalle más: las llantas y los rines, para lo cual se la pasó dos días buscando; el primero por la Ciudad de México y el segundo en el municipio de Tlalpan, sin obtener resultados. "No encontré nada", dice. "Me sentí mal por no conseguir las llantas pero su reacción hizo que valiera la pena", externa.

Con más de 11.4 millones de reproducciones, 1 millón de likes y casi mil comentarios, el video le dio una gran vuelta a la red social china. Desde luego, no faltó quien le pidiera la reacción, lo cual concedió en un nuevo video.

En él, mostró cómo su padre se sorprendió y comenzó a presumir que era muy parecida a la que él mismo tenía antes de que tuviera que venderla. "Con sólo ver su cara de felicidad, yo ya gané en la vida", escribió.