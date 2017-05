Jessica Miller, una chica de 21 años, se ha vuelto a reunir con su perro, después de que se la robaran hace tres años. La joven había perdido por completo la esperanza de volver a ver a su galgo Dasha de nuevo, pero tras varios años sin su mascota recibió una llamada de Herefordshire (Reino Unido) en la que un agricultor le comunicaba que había encontrado a su perro en un carril.

"Yo creía que nunca más volvería a ver a Dasha. Mi perro significa mucho para mi. Me ayudó a salir de una mala relación, siempre estaba allí. Fue horrible perderlo. Si hubiera muerto lo podría haber llorado, pero el hecho de no saber lo que había pasado me hizo estar muy mal", dijo Jessica.

"Suena muy triste, pero yo había perdido la esperanza, me temía lo peor. Al darme cuenta que lo que me decían en la llamada era real, las compuertas volvieron a abrirse. Lo he tenido desde que era un cachorro. Se levantó de un salto cuando me vio. Esto demuestra lo importante que es ponerle un microchip a un perro", añadió.

Dasha tenía cuatro años cuando la robaron en el jardín trasero de la casa de Jessica en el verano de 2014. Cuando la propietaria se percató de que su mascota no estaba por ningún sitio, llamó a la policía y comenzó una campaña en Facebook.

Desde que encontraron a Dasha presenta una serie de cicatrices alrededor del cuerpo y una lesión en la pata que está empezando a mejorar, según informa Metro. El galgo también se encontraba muy bajo de peso. Por eso, se le ha sometido a una medicación para que pueda recuperarse.

"No estamos seguros de lo que ocurrió con Dasha, pero lo que si que sabemos es que ahora tiene muchas cicatrices. Antes no ladraba a casi nadie. Sin embargo ahora presenta un carácter un poco agresivo. Él se está asentando poco a poco y aún recuerda su antigua formación. Yo estaba preocupada por la relación que tendrían Dasha y Loki. Sin embargo, Loki le esta enseñando como volver a divertirse. Cada uno tiene su propia cama, pero casi todas las noches los encuentro acurrucados", explicó Jessica Miller.