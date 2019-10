Parecía un robo más y una joven pensó que nunca más recuperaría su bicicleta. Sucedió en Santiago del Estero donde una chica publicó en su cuenta de Facebook que le habían sustraído el rodado menor. Parecía imposible que la fuese a recuperar, pero la historia terminó bien: se la devolvieron con una carta inesperada que se volvió viral, informó Clarín.

Todo pasó en Quimilí. Catalina, la joven habría escrito en su perfil: "Me sacaron la bicicleta de mi casa. Si alguien sabe algo por favor me avisa, cualquier información que tengan. Si pueden compartir también me ayudarían. Desde ya muchas gracias".

El posteo había sido compartido por varios usuarios en la red social y también a través de grupos de WhatsApp.

Según se supone, el presunto ladrón se arrepintió y decidió tocarle el timbre para dejarle el vehículo con una nota. "Hola, disculpá. No volverá a pasar, era por necesidad. Gracias", decía el texto anónimo.

La chica, sorprendida y contenta, avisó más tarde: "Apareció mi bicicleta, la dejaron en la puerta de casa con una notita. Te perdono de todo corazón y agradezco que me hayas devuelto la bici".

Por último, relató: "Pido a Dios que te bendiga y puedas dejarte ayudar. Muchísimas gracias a todos los que compartieron la foto. Dios y nuestra Madre los bendigan”.