Una mujer fue victima de un inesperado robo cuando unos ladrones ingresaron a su casa en busca de ahorros y se terminaron llevando una caja donde guardaba el recuerdo de su pequeña hija fallecida.

Durante el pasado fin de semana, Lorena Bayón fue asaltada en su casa ubicada en la localidad de Comodoro Rivadavia, pero, a pesar de las diferentes cosas que se llevaron los ladrones, lo único que lamenta es la cajita con el recuerdo de su difunta beba.

La caja, de un valor sentimental incalculable, contenía un rosario bendecido, una pulsera y el cordón umbilical de su beba fallecida hace poco tiempo.

A través de las redes sociales denunció el hecho y pidió ayuda para encontrar ese tesoro invaluable que le robó una “pibita”.

Así fue que con un posteo en Facebook reclamó: “Esta pibita el día d ayer entro a robar al dpto donde vivimos, se llevó pertenencias mías ( perfumes cremas ropa interior nueva cargador auriculares desodorantes ) entre otras cosas”.

En el mismo posteo aclara que lo único que lamenta y que desea recuperar es la nombrada cajita, “donde guardaba como un gran tesoro el rosario (Q no era de oro ni plata) el cordón umbilical y la pulserita q usó mi hijita (fallecida )”, lamentó Lorena.

“Sé quién es, en dónde encontrarla, pero eso no me va a devolver lo que se llevó porque quién sabe dónde lo fue a tirar al darse cuenta que para ella no significaba nada y para mí significaba todo, era lo único que me quedaba de mi reina“, argumentó la mamá.