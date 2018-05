20 dias buscando a SANTINO . YA NO SE COMO EXPLICARLE A TOBIAS QUE NO SE SI LO RECUPERAREMOS LE DIJE "MAMA LE DA EL AUTO A QUIEN NOS DIGA QUIEN SE LLEVO Y TIENE A SANTINO."-Pero nos quedamos sin auto mama me dijo en que voy a la escuela ?? Me abrazo y dijo todo sea por SANTINO.

Publicado por Gladys Peralta en sábado, 19 de mayo de 2018