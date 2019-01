Los fenómenos paranormales y las fiestas navideñas y de fin de año han mantenido una fluida relación en el tiempo, que parece no tener fin, entrelazados con cuentos tradicionales como los de Dickens. Pero entre la fantasía y la realidad suele haber un fino hilo que los entrelaza. Como lo que le sucedió a Melanie Scholes, asistente británica que afirma haber fotografiado un espíritu en el árbol de Navidad de un paciente, instantes después de que un adorno de cristal se rompiera en mil pedazos, sin explicación aparente. La mujer de 31 años había estado sentada y hablando con un amigo y su paciente sobre seres fallecidos cuando un adorno de vidrio del arbolito se cayó inesperadamente.

El árbol, recién decorado, no había sido tocado por los presentes y Melanie afirma que el enigma de incidente la alteró sobremanera, asustándola. Pero más tarde, cuando Melanie tomó una foto para enviársela a su madre, se percató de que había un macabro rostro que la miraba. Melanie cree que la entidad bien podría ser el hermano fallecido de su amigo, y que lo más aterrador es que esa cara apareció en el mismo sitio donde estaba el adorno que cayó, por lo que la mujer considera que ese espíritu fue el que rompió el cristal. “Veo un fantasma en el árbol”, dijo Melanie al diario británico Daily Mirror. “Hay una cara en un árbol y me está mirando. Creo que se destaca bastante pero no lo vimos en ese momento. Tuvimos una conversación por la mañana porque estábamos hablando del hermano de mi amigo que lamentablemente falleció hace un par de años”, explicó.

“Mientras hablábamos el adorno se cayó, y fuimos a ver de qué se trataba. Habíamos hablado por 15 minutos. Si se hubiera caído por sí solo, lo habría hecho de inmediato. También habíamos hablado de su hermano en ese momento, que había fallecido de cáncer, y estábamos teniendo una charla sobre eso y fue en ese momento que el adorno se cayó. Mi amigo vio la foto y dijo que era su hermano. Quizá se hizo notar así”, indicó.