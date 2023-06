Una usuaria de TikTok se volvió viral luego de compartir la insólita secuencia que una amiga suya tuvo con un chico, a quien le tiró una “indirecta” y él, no muy atento, no la pudo agarrar. Los internautas “estallaron” y llenaron la publicación de comentarios.

Los usuarios de las redes sociales se encargan de utilizar estos espacios para compartir los detalles más importantes de su día a día, aquellos que van desde lo más absurdo hasta las historias más desopilantes.

Así es el caso de una usuaria de TikTok que utilizó su cuenta “fioo.mauceri” para mostrar el insólito chat que tuvo con una amiga, quien le tiró onda a un chico y este no cazó la indirecta.

En el clip en cuestión, el cual no tardó en volverse viral en la aplicación china, se ve un chat de WhatsApp entre ella y su amiga “Loluchis”, quien le envió varios audios y, en uno en particular, detalló más sobre la situación.

“Igual, es medio lento: en un momento me dice que ‘no estaba yendo al gimnasio’, entonces le dije ‘bueno, si necesitás hacer cardio avisame’, y me dijo ‘no me gusta mucho correr’ y qué sé yo. La c*ncha de tu madre, flaco, ya me entendiste”, concluyó, entre risas, la joven en el audio.

El video encantó a los usuarios y no tardó en volverse viral. En cuestión de horas, ya sumó más de 16 mil “me gusta” y cosechó casi 200 comentarios. En la gran mayoría de ellos, muchos hombres preguntaron “¿Cuál es la indirecta?”, haciendo un juego en relación a que tampoco entendían de qué hablaba ella, mientras que muchas mujeres mostraron su indignación.