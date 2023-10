Muchos usuarios utilizan sus cuentas de X (ex Twitter) para comentar en pocos caracteres las desventajosas y vergonzosas situaciones que le suceden en su cotidianeidad. Pero, no hay que olvidarse de aquellos otros que usan sus redes sociales para compartir hechos felices y armoniosos de su vida.

Cada vez son más las personas que eligen los medios digitales para exteriorizar sus opiniones y pensamientos, ya que con el pasar del tiempo se transformaron en los espacios más efectivos para descargar sus sentimientos e interactuar con el público.

En esta oportunidad, un internauta difundió en la plataforma de X unas capturas de pantalla que revelaban las sorprendentes preguntas que le había hecho un padre desesperado al buscador de YouTube, en su intento por arreglar una pelea con su esposa.

Las consultas de un padre que sorprendieron a todos en Twitter

Un padre le pidió ayuda a su hija para poder solucionar los problemas técnicos que estaba sufriendo su cuenta de YouTube, pero en el momento en el que ella fue a revisar que era lo que le pasaba a la aplicación, se encontró con algo que la descolocó. Su papá se había peleado fuertemente con su madre y había buscado en la plataforma soluciones para resolver el embrollo.

El hecho fue compartido por "ceciarmy", un usuario destacado dentro de la red social de la X por difundir contenidos relacionados con vivencias, experiencias y anécdotas de otros navegantes. En la publicación, él adjuntaba las imágenes que evidenciaban las consultas que quedaron registradas en el historial del familiar, acompañadas de un detalle: "Esto es luchar por amor".

"Mi padre ha discutido con mi madre y llevan dos días sin hablarse. Hoy mi padre me ha dicho que no le funciona el YouTube y que sí lo podría arreglar. Me he encontrado esto en su historial" comenzó relatando la protagonista de la historia en la captura y luego procedió a mostrar el listado de consultas que el hombre realizó.

Entre los interrogantes que el susodicho le hizo al buscador, se podía leer: "¿Qué hacer cuando no he hecho nada y se enfadan conmigo?", "¿Cómo recuperar a tu mujer?", "desenfadar mujer", "tutorial ser romántico", "arreglar problemas con tu familia", "regalos para mujer cabreada".

El hombre claramente quería arreglar las cosas y la mejor forma que encontró para hacerlo fue consultarle a la web sobre posibles y creativas soluciones. La publicación alcanzó los 4 millones de visualizaciones y alrededor de los 68 mil me gustas.

"Lo mejor es divorciarte de alguien que te culpa de cosas que no has hecho", "pobre hombre", "dile mejor que limpie el teléfono", "que le pregunte a Margot Clement", "en la primera búsqueda comenzó todo", "mil búsquedas. Todo menos hacer análisis de la situación, ser sincero con uno mismo y hablarlo con la mujer. Claro que sí. Ramos de rosas y hasta la siguiente "histeria" de la mujer (porque él no hace nada, claro), aunque igual ese el problema", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los seguidores.