Aunque se dedicó al fútbol de cancha grande, todo el talento que Leandro Paredes adquirió jugando al baby fútbol en el club Brisas del Sur y anteriormente en San Pantaleón de La Tablada y La Justina de San Justo, localidad de la que es oriundo, no lo perdió. El campeón del mundo participó de un partido con fines solidarios en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors y dio cátedra en fútbol de salón.

Tacos, gambetas, pisadas, lujos y tres golazos fueron elementos del repertorio que desplegó el número 5 de la selección argentina en el partido solidario de futsal que promovió la campaña “Corazones Abrigados” (el público donó un alimento no perecedero y un abrigo para ingresar). Otro miembro de la Albiceleste como Nicolás González, quien surgió de la cantera del Bicho de La Paternal, estuvo presente. Además, un ex Argentinos como Néstor Ortigoza y una figura del futsal nacional como Leandro Cuzzolino, entre otras personalidades.

#AAAJ En la casa del futsal, @LeaCuzzo asistió a Leandro Paredes para convertir este golazo. pic.twitter.com/ayaUfosL0g — Me Gusta más AAAJ ���� (@MeGustaMasAAAJ) June 22, 2023

Vale recordar que aunque Paredes no tuvo vínculo directo en su formación deportiva con la entidad de La Paternal, su tío Luis, uno de los responsables de inculcarle el amor por la pelota y por Boca Juniors, fue compañero de Juan Román Riquelme en las inferiores de Argentinos Juniors.

Esta muestra gratis de fútbol no será la única de la que participará Leo en los próximos días, ya que después de haberle convertido un golazo a Indonesia en el último amistoso con la Selección, será parte del partido despedida de Juan Román Riquelme el próximo domingo en la Bombonera. Al igual que Lionel Messi, ya confirmó su presencia y él mismo anunció en un video que estaría también Ángel Di María.

“Lo voy a cagar a pedos a Scaloni, voy a aprovechar que él me caga a pedos seguido. A Samuel no sé porque se enoja rápido”, dijo entre risas Paredes, que por primera vez compartiría equipo con su entrenador de selección nacional. En tanto, completó: “No me dijeron donde voy a jugar, pero me imagino en un equipo y en otro. Estoy ilusionado de estar ahí porque es mi máximo ídolo (Riquelme). Sé el cariño que me va a brindar la gente de Boca”.

En una entrevista con TyC Sports, sobre su futuro aclaró: “Todavía soy joven, tengo 28 años y quiero seguir en Europa. Tengo que volver a París. Quiero disfrutar las vacaciones, descansar y disfrutar de mi familia y amigos”. Paredes redondeó una irregular temporada en la Vecchia Signora después de no haber tenido los minutos deseados con un magro total de un gol y dos asistencias en 1608 minutos distribuidos en 39 partidos dentro de un equipo que solo obtuvo la clasificación a la UEFA Conference League. Su cesión contemplaba una opción de compra, pero la escuadra de Turín no la ejercerá y deberá regresar al PSG, donde tiene contrato hasta 2024.