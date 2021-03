Este martes Lenny Kravitz sorprendió a sus más de tres millones y medio de seguidores de Instagram con una foto con el torso desnudo. La imagen no pasó inadvertida en las redes sociales donde entre halagos y memes su nombre se volvió tendencia.

El músico de 56 años se mostró casual intentando abrir un coco a la “1:23 PM”, como tituló la fotografía. Allí aparece luciendo un pantalón deportivo, descalzo y en cuero mostrando los abdominales bien marcados.

Este último detalle fue tema de debate en las redes sociales donde los usuarios admiraron su buen estado físico habiendo pasado las cinco décadas, mientras otros aprovecharon para hacer memes comparándose ellos mismos.

“Lenny Kravitz a los 56 / yo a los ...”, fue la frase que se instaló en la red social del pajarito para compararse con el músico. Allí no faltaron las imágenes de abuelos, Brad Pitt caracterizado en la película El curioso caso de Benjamin Button y hasta Calamardo -popular amigo de Bob Esponja- y guiños a Los Simpson.

“Ride”, un éxito

En junio del año pasado, en plena pandemia, Kravitz lanzó “Ride”, el corte de su último disco Raise Vibration en el que mostró su costado rockero y su interés por el funk -dos estilos que lo marcaron a lo largo de los años-.

Respecto a la producción, el músico había descripto: “Lo grabamos hace unos meses, antes de que pudiéramos imaginar cómo habría sido la vida hoy. Después de escuchar la canción juntos, Mark (Seliger) y yo tuvimos una visión. Queríamos representarla a través del retrato de dos personajes, el escritor y el espíritu”.

Su faceta solidaria

En noviembre del año pasado, se unió a otros grandes de la música tales como Kylie Minogue, Cher, Nile Rodgers, Bryan Adams, Gregory Porter, Lenny Kravitz y Paloma Faith, y grabaron una nueva versión de un clásico de Oasis.

El cover de “Stop Crying Your Heart Out” se hizo a beneficio de Children in Need, una organización benéfica de la BBC que ayuda desde hace tres décadas ayuda a chicos necesitados del Reino Unido.

De músico a ícono de moda

El autor de “Are You Gonna Go My Way”, “It Aint Over Til It’s Over”, “American Woman” o “Again”, entre otros hits, nunca se puso límites. Cantante, compositor, productor, instrumentista, actor, ícono de la moda, fotógrafo y diseñador; el año pasado dio cuenta de que puede trascender los escenarios.

Así fue que se convirtió en la imagen de la firma de lujo Saint Laurent, donde formó parte de su colección masculina de otoño/invierno 20-21 y de “Y”, el perfume que en 2017 lanzó Yves Saint Laurent Beauté.