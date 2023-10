Liamna, una usuaria de TikTok, se encontró en el centro de la atención de las redes sociales después de compartir su experiencia en un grupo de padres en WhatsApp. El incidente, que generó innumerables risas, no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El 26 de octubre, la mujer recibió un mensaje en su teléfono que decía: “Recuerden que mañana es el día en el que tienen que ir disfrazados”. Sin embargo, lo que siguió fue una cadena de eventos inesperados. Sin verificar más allá de ese mensaje, y teniendo en cuenta lo cercano que estaba la fecha al 31 de octubre, día en que se celebra Halloween, Liamna se lanzó a preparar los disfraces de sus dos hijos en casa.

El resultado fue notable: disfrazó a sus hijos de los icónicos personajes Chucky y su novia, y los llevó al colegio con gran entusiasmo. Sin embargo, nada salió como esperaba. La sorpresa aguardaba en el aula de clases, donde los niños debían estar disfrazados, pero no como personajes de terror. En lugar de eso, el tema de la jornada era el medio ambiente y todos estaban vestidos de lluvia.

Cuando la madre recibió las fotos su reacción fue de risa incontrolable. Se dio cuenta de que había malinterpretado el mensaje inicial. En su defensa, explicó: “Mis hijos no fueron una semana a la escuela y solo leí en el grupo ‘no se les olvidé traer a los niños con disfraz el 26”.

El video de Liamna acumuló más de 10 millones de reproducciones y se convirtió en un fenómeno viral en las plataformas de redes sociales. “Nadie habla de lo genial que quedaron los disfraces”, “Yo sólo me imagino la cara de la maestra”, “Mi sobrino dijo que tenía que ir disfrazado de castor, tal cual fue así, y pues era de pastor”, “Un día mi sobrina me dijo que tenia que ir disfrazada de reno en pleno marzo, y no era de reno era de rana. Ella era la única vestida de reno”, “Jaja yo la fui a buscar y me asusté porque me dijeron que no estaba, jaja ese día no la llevé”, “No me río por que perfectamente podría ser yo”, “Me imagino esos niños dentro de 10 años contando esta anécdota”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.