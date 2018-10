El joven conocido como “Ken Humano”, apodo que se debe a las múltiples cirugías que tiene en su cara, fue detenido en Berlín mientras por no parecerse en nada a la foto de su pasaporte.

Rodrigo Alves, como es su nombre verdadero, fue arrestado mientras grababa un nuevo programa para 'Gran Hermano' porque, según la policía, “fue imposible identificarlo" porque su apariencia de ahora no se parece en nada a su foto del antiguo pasaporte.

"Estábamos grabando el programa para la televisión alemana y durante el rodaje, todo el mundo tuvo que pararse porque la policía estaba pidiendo los DNIs", explicó Alves al Daily Mail.

Y contó que las autoridades estaban chequeando que todas las personas estaban acreditadas y tenían el permiso del consulado de Berlín para filmar en las calles.

Si bien “Ken” tenía todos los papeles en orden, fue detenido porque "llevaba accidentalmente el antiguo pasaporte vencido y no el nuevo".

"No fue posible que la policía me identificara porque ahora me veo muy diferente a la foto. Alguien tuvo que traer un escaneo de mi nuevo pasaporte para que fuera liberado", contó el joven.