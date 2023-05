Un nuevo test de personalidad se popularizó en las redes. Se trata de uno que te permitirá saber si sos o no coherente.

Mirá la ilustración. ¿Qué es lo primero que ves? ¿Un árbol o una mano? Respondé y a través de esta prueba sacá a la luz tu verdadera forma de ser.

Mano:

Si viste primero la mano, tu familia es muy importante para ti. Sobresales por ser capaz de sacrificar tu propia felicidad por tus seres más queridos. Te cuesta decir “no”. Detestas a la gente falsa e hipócrita. Odias quedarte quieto(a). No te conformas fácilmente. Eres bondadoso(a) y generoso(a).

Árbol:

Si viste primero el árbol, siempre tienes temas de conversación. Te encanta hacer amigos nuevos. Eres sociable, extrovertido(a), creativo(a) y coherente. Nunca contradices tus palabras con tus acciones. Vives como si no existiera un mañana. No pasas desapercibido(a). Sabes cómo destacar. No te da miedo el ridículo. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer.