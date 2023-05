Si estás buscando un test que pueda revelar si sos alguien que tiene buenas ideas este es ideal para vos. Para obtener una respuesta simplemente debes decir qué fue lo que captaste primero en la imagen, teniendo en cuenta que las opciones son el hombre y la rosa.

Es importante que no mientas al contestar, solo diciendo la verdad conocerás cómo eres realmente.

Hombre

Si viste primero al hombre quiere decir que guardas los secretos más ocultos de muchos. Te ven como una persona en la que pueden depositar su confianza. Sos creativo. Con frecuencia tienes grandes ideas. Por momentos, te preocupas mucho por lo que opinen los demás de vos.

Rosa

Si viste primero la rosa, la zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Para vos, quedarte quieto es sinónimo de aburrimiento y eso te frustra. Sos eufórico. Siempre buscas emoción, aventura y vivir el momento. Siempre tratas de ver el lado bueno a todo. Considerás que la vida es una sola y por eso no te privas de hacer nada.