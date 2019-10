La traición por parte de nuestros seres queridos es algo muy difícil de perdonar, sin embargo, a veces están tan pero tan arrepentidos, que terminamos disculpándolos.

Es verdad que algunas personas sí llegan a cambiar y se arrepienten de sus malos actos, por ello el perdón es súper importante, pero tenemos que saber que no todas las personas tienen el mismo carácter.

Existen algunos signos zodiacales que son tan, pero tan orgullosos, que jamás perdonarían una traición.

Los 5 signos “anti” traición

1. Tauro

Las personas que nacieron bajo el signo de tauro son las mejores amigas que puedes tener, pero si las llegas a traicionar olvídate de ellas para siempre. Un tauro no perdona, no podría volver a confiar en alguien que lo engañó y ni siquiera mirará a su ex “amigo”.

2. Géminis

Un géminis, a diferencia de un tauro, no es tan radical. Ellos jamás perdonarían una traición, pero pueden ser un poco más diplomáticas.

Ellos podrían hasta saludar y entablar una conversación, pero jamás volverán a ser amigas de la persona que las traicionó.

3. Escorpio

A los escorpio sí les tenemos que tener miedo. Ellos nunca pero nunca perdonarían una traición, pero a diferencia de los demás signos, buscarán una venganza y no pararán hasta lograr su cometido.

4. Capricornio

Un capricornio, solo analiza lentamente la traición, observa, calla y se aleja de manera definitiva.

5. Libra

Las personas que nacieron bajo el signo de libra son tan frontales y directas que encararán cualquier situación. Ellos no pueden ser hipócritas.