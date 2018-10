Tras la polémica racial que se desató el año pasado los productores detrás de "Los Simpsons" decidieron eliminar al personaje de "Apu Nahasapeemapetilon" de cara a la temporada 30 de la serie.

Según reveló Indiewire, el productor Adi Shankar -que en abril inició una campaña para tratar de solucionar la polémica- reveló que el popular "Apu" vivirá su final el próximo año. "No harán de esto un gran asunto ni nada de eso, solo lo sacarán para evitar la controversia", dijo.

Shankar no trabaja directamente con los estudios, pero aseguró que obtuvo la información de dos personas a cargo de "Los Simpsons" y de otra que trabaja directamente con Matt Groening, el creador de la producción.

El medio que publica la entrevista se contactó con Fox y recibió una críptica respuesta donde indicaban que "Apu apareció en el episodio 'My Way or the Highway to Heaven' del 14 de octubre". En dicho capítulo, el vendedor del mini super está presente en una sola toma junto a otros personajes muertos.

Por el momento no se ha confirmado cuál será la fórmula para despedir a uno de los personajes más populares de la serie.

El problema con Apu

El año pasado el comediante Hari Kondabolu lanzó un mini documental titulado "El problema con Apu" en el cual aseguraba que "Los Simpsons" habían perpetrado una serie de estereotipos contra los indios gracias a este personaje.

El análisis repercutió al interior de los estudios Fox, al punto de hacerse cargo de la polémica en un episodio de este año.

En abril pasado, Adi Shankar inició una campaña ciudadana con el fin de reunir ideas para un guión que cambiara la visión que dejaba "Apu" en la gente. Sin embargo, sus intentos no fueron suficientes y Fox decidió sacar indio de "Springfield".