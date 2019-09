Guardianes de la bahía fue una serie estrenada el 22 de septiembre de 1989. Más pronto que tarde, las aventuras de los "vigilantes" de las aguas se popularizaron a nivel mundial. La serie convirtió a Pamela Anderson, a David Hasselhoff y a muchos otros actores en los más grandes héroes de la pantalla chica durante la década de 1990. Música, espectáculos, películas, fama y también escándalos y olvido: así están hoy los actores de la producción, a 30 años de su estreno.

David Hasselhoff

David Hasselhoff interpretó a Mitch Buchannon en la aclamada producción. Nació el 17 de julio de 1952 en Estados Unidos y se destaca tanto por su faceta actoral como musical. Ingresó en la década de los 70 al séptimo arte y en 1982 tuvo su primer gran papel protagónico en la serie "El auto fantástico", interpretando a Michael Knight. Este personaje, así como el de "Guardianes de la bahía", hizo de Hasselhoff, el ídolo por excelencia de los años 80. Fue tal su fama que, en la década del 2000, hizo varios cameos en películas encarnándose a sí mismo.

Una de las escenas más divertidas de esa época fue la presentada en "Bob Esponja: la película", de 2004: Bob y Patricio, los personajes principales, conocen a David Hasselhoff que, con ayuda de su cuerpo-lancha, los lleva hasta Fondo de Bikini. Hoy en día, Hasselhoff sigue vinculado a las películas y a la música.

CJ Parker

CJ Parker, una de las guardianas de la bahía que atraía más miradas, fue interpretada por Pamela Anderson. Pamela nació en 1967 en Canadá y muy pronto se mudó a Estados Unidos e ingresó al modelaje. Durante su carrera se destacó en desfiles y en portadas de revistas. Además, fue una de las "Chichas Playboy" más aclamadas de los 90. Su paso por la televisión y el cine dejó producciones como "Barb Wire", "Gloun" y "Days your Live". Pamela también estremeció a los medios luego de la difusión de un video privado protagonizado por ella y su esposo de entonces, el rockero Tommy Lee.

Actualmente se encuentra fuera de los escenarios. Sin embargo, se las ingenió para llamar la atención de la prensa cuando visitó a Julian Assange, el cerebro detrás del portal WikiLeaks, luego de su expulsión de la embajada de Ecuador en Inglaterra y su posterior retención.

Stephanie Holden

Stephanie Holden fue una guardiana interpretada por Alexandra Paul. La actriz estadounidense nació en 1963 y no es mucho lo que se sabe sobre su vida ya que, desde los inicios de su profesión, separó muy bien su vida personal de su trabajo. Participó en más de una veintena de películas, entre las que destacan "Christine", "Kuffs" y "The paper boy". Su trabajo más reciente fue en la película "Flirting with Madness".

Michael Newman

Michael Newman fue uno de los "Guardianes de la Bahía" más llamativos debido a una singular característica: él era un salvavidas real y en la serie se interpretó a sí mismo. Además de salvavidas, Newman ejerció como bombero luego de su fugaz -pero más que significativo- paso por las cámaras. Michael actualmente vive en California.

Hobie Buchannan

Hobie Buchannan fue un personaje de la serie interpretado por dos actores: de 1989 a 1990 el turno fue para Brandon Call (arriba) y de 1991 a 1999 fue para Jeremy Jackson (abajo). Jackson nació en 1980 y, así como Hasselhoff, se dedica también a la música. Su papel más destacado, a pesar de la veintena de películas de las que participó, sigue siendo el de Hobie en Guardianes de la Bahía. En tiempos recientes solo participó enrealities o programas de entrevistas para hablar sobre su época dorada. Su última participación fue en 2015 en el reality "Celebrity Big Brother UK".

Cody Madison

Cody Madison fue encarnado por David Chokachi. El actor estadounidense, nacido en 1968, debutó en pantalla con Guardianes de la Bahía y, pese al éxito de la serie, no tuvo tantos papeles sobresalientes a lo largo de su carrera. Se destacó por sus actuaciones en "Witchblade" y "Beyond the Break". Desde 2013 ya no circula por los "pasillos" deHollywood.

Summer Quinn

La guardiana Summer Quinn fue interpretada por Nicole Eggert. La actriz nació en 1972 y desde su niñez obtuvo papeles secundarios en modestas producciones. Tuvo su pico de fama gracias a Guardianes de la Bahía, pero su carrera siguió con películas que no fueron tan populares. En enero de 2018, Eggert denunció que fue abusada sexualmente porScott Baio.

David Charvet

David Charvet encarnó a Matt Brody en Guardianes de la Bahía. El actor francés se movió indistintamente por varios frentes del arte y la cultura: es cantante, actor y productor. No tuvo mayores participaciones cinematográficas. Produjo tres álbumes musicales y su último proyecto fílmico fue "The Perfect Teacher", en 2010. Es poco lo que se sabe de su vida personal.

Caroline Holden

Caroline Holden fue una Guardiana de la Bahía interpretada porYasmine Bleeth. Esta actriz estadounidense está vinculada al mundo del espectáculo desde que tenía seis meses de edad, cuando protagonizó comerciales de Johnson&Johnson. Bleeth desapareció pronto de los focos mediáticos. En 1997, luego de terminar su participación en Guardianes de la Bahía, intentó sin éxito realzar su carrera. A principios de 2000 tuvo varias recaídas por su adicción a las drogas. La actriz desapareció por completo del panorama mediático desde 2010.

Carmen Electra

Carmen Electra es una de las mujeres más aclamadas de Hollywood, y su paso por Guardianes de la Bahía colaboró con su ascenso y prestigio. Electra encarnó a Lami McKenzie de 1997 a 1998. La modelo deslumbró durante su juventud en las pasarelas y desde finales de los 90 se dedicó a participar en distintas comedias televisivas y cinematográficas. Su último proyecto fue la película "El ataque del tiburón de dos cabezas", en 2012.

J.D. Darius

J.D. Darius fue interpretado por Michael Bergin. Nació en Estados Unidos en 1969 y se destacó en las pasarelas: modeló para marcas prestigiosas como "Calvin Klein". Bergin, a diferencia de otros miembros del elenco, no participó de ningún otro proyecto cinematográfico o televisivo una vez que terminó la serie.