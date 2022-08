No receles tanto de tu chico, Aries, es honesto y no tiene intención de serte infiel. Es momento de avanzar y luchar por tus objetivos, Tauro, podrás alcanzarlos. El amor, Géminis, has de situarlo ahora en primer plano, por delante de otras cosas. Has de controlar más los detalles, Cáncer, en todos los ámbitos. Prepara un fin de semana romántico con tu chico, Leo, ve a ese lugar que siempre has deseado. Buena jornada para encontrar el lugar ideal para vivir, Virgo, empieza a dar pasos. No te dejes influenciar por ciertas personas negativas, Libra, te están robando la energía. Abre tus puertas al amor, Escorpio, has deslumbrado a alguien que puede cambiar tu vida. Presta más atención a las señales de alguien que quiere entrar en tu existencia, Sagitario, es una buena opción. En lugar de mostrarte negativa, Capricornio, observa y aprende de la gente de tu alrededor. Pide consejo a alguien sincero, Acuario, te irá mejor si no te dicen las verdades a medias. Cambia de estrategia con ese chico que no parece ni verte, Piscis, busca en otra dirección.

Aries

Si de verdad quieres tomar las decisiones apropiadas para el momento presente, Aries, deja ya atrás desde hoy mismo cosas que sucedieron en el pasado. Avanza con firmeza a diario, convéncete de que el futuro es tuyo. Elige las opciones que te aporten cosas más positivas y aleja ya de una vez los fantasmas de lo que no pudiste conseguir. Quizá te cueste librarte de ello pero es importante que lo intentes con todas tus fuerzas. Esto también te ocurre en parte en el amor, Aries. Eres bastante desconfiada a causa de una jugarreta que alguien te hizo en el pasado. Esto no tiene por qué volver a suceder con quien está hoy a tu lado. Es una persona honesta y no tiene ninguna intención de serte infiel. No receles tanto y dale más atención y cariño a diario.

Tauro

Se están abriendo nuevos caminos en tu horizonte, Tauro, y hoy te darás cuenta de las numerosas oportunidades que tienes para alcanzar lo que has soñado a diario. Depende de ti tomar la iniciativa y dar el paso en la dirección correcta para llegar a estas opciones que se te presentan. Claro que puedes quedarte cómodamente instalada en tu zona de confort, pero si quieres conseguir algo más en la vida no puedes estás ya más tiempo en el mismo lugar. Hoy puedes tener ocasión de comprobarlo a raíz del comentario de una persona a quien tienes en gran consideración. Si piensas que tiene razón, Tauro, decídete a avanzar y luchar a diario. En el amor te espera un gran día junto a la persona que quieres. Es el momento idóneo para hacer planes de futuro.

Géminis

Gran momento para todo aquello que esté encaminado a hacer crecer tu dinero, Géminis. Estarás hoy especialmente inspirada para acertar en las inversiones, en los negocios y tratos. Detectarás las ocasiones a la legua y todo ello te reportará muchos beneficios. También es buen momento para ampliar tu círculo social, contactarás con personas que te ayudarán a diario a mejorar tu posición y tu vida en general. Sin embargo, generar dinero no ha de ser tu objetivo principal a diario, Géminis. Está bien que aproveches al máximo la ocasión pero recuerda que hay otras cosas en la vida más importantes que el dinero, como por ejemplo el amor. Si pasas por una buena racha económica comparte hoy tus beneficios con el ser amado. Y no dejes este tema en segundo plano porque has de situarlo en el primero.

Cáncer

Estos sentimientos de culpa que te invaden a diario, Cáncer, te hacen cometer errores. En estos momentos reúnes todos los requisitos para triunfar y no has de permitir que tus fantasmas del pasado se interpongan en este camino de éxito. Si hoy te remuerde la conciencia por algún daño que causaste sin querer, no te quedes con el corazón en un puño. Contacta con esa persona, pídele perdón y libérate ya de este peso. Aunque no acepte las disculpas, tú ya habrás hecho todo lo que está en tu mano. Controla más la calidad de tu trabajo, Cáncer, porque a veces te dejas llevar por la inercia y no reparas en los detalles importantes. En el ámbito sentimental, hoy tendrás un buen día con la pareja pero necesitas tener más detalles a diario con la persona que ocupa tu corazón.

Leo

Sigue hoy los dictados de tu voz interior mucho más de lo que lo estás haciendo ahora, Leo. No te tomes las normas de manera tan estricta como lo vienes haciendo a diario. Te conviene en estos momentos saltarte un poco a la torera los temas convencionales y hacer un poco lo que se te antoje, por raro que parezca. Has estado trabajando muy duro y te hace falta un poco de relax y diversión. Planifica hoy el próximo fin de semana y date el capricho de ir a ese lugar que te seduce. En el amor, si has pasado por un tiempo de soledad, Leo, vete preparando para recibir pronto a una nueva persona en tu vida. Y recuerda que si estás junto a alguien es para compartirlo todo con esa persona, no para intentar imponer tus ideas y criterios a diario.

Virgo

Estarás hoy especialmente inspirada, Virgo, por eso será un buen día para dejar libre tu imaginación. Se te llenará la mente de ideas y proyectos sobre los que tendrás que reflexionar a diario, pero que te pueden generar buenos ingresos y además quizá un nuevo modelo de negocio. Hoy es un buen día para mover los hilos de cara a la compra de una vivienda, incluso un terreno donde edificar un futuro hogar. Los astros hoy te protegen en este tipo de inversión y no sufras por hipotecas o cuotas bancarias porque podrás hacer frente a los pagos sin complicaciones. En el ámbito sentimental, Virgo, este mismo tema podría traer diferencia de opiniones con tu chico. Quizá no compartáis los mismos criterios. No es algo insalvable, sólo tendréis que hablarlo más profundamente a diario y ceder por ambas partes.

Libra

Tienes muchas cosas y muy buenas por hacer, Libra, no puedes perder el tiempo atendiendo a diario las tonterías de una persona que no te aporta nada positivo. Si hoy te viene con algún cuento chino o te critica por algo, no le hagas ningún caso. Tienes capacidad para no dejarte influir por este tipo de personas. Utiliza hoy este don. Si te ronda la idea de reciclarte en alguna materia, no dejes pasar el día de hoy sin dar los pasos necesarios para matricularte en algún curso de cara a septiembre, Libra. Te será de mucha utilidad a diario. En el amor, si no puedes apartar a alguien de tu mente, haz caso de tu intuición y procura poder conversar a solas con esta persona. Proponle tomar algo a la salida del trabajo. Toma tú la iniciativa.

Escorpio

Tienes hoy un subidón de energía, Escorpio, y buena falta te estaba haciendo porque últimamente estabas a diario hecha unos zorros. No seas tan hipocondríaca porque ahora puedes comprobar que en tu organismo todo marcha como una seda y que tus malestares son imaginarios. Aprovecha el momento y mira las cosas más positivamente. Te han llegado a diario oportunidades en tu vida profesional que no has sabido aprovechar o que no has tomado en consideración. Revisa hoy lo ocurrido en los últimos días y quizá todavía estés a tiempo de beneficiarte de alguna de ellas. En el amor, Escorpio, has conseguido deslumbrar con tu personalidad a una persona que puede dar un giro radical a tu vida. Congeniaréis muy bien y podríais mantener una relación sólida y estable. Solo falta que le abras tus puertas.

Sagitario

Existe un riesgo de error en el trabajo en el día de hoy, Sagitario. Presta toda la atención posible para que no tengas que repetir algo que te ha costado lo tuyo de terminar. Aunque el tema sentimental te ocupe la mente a diario, procura no perder la concentración. En el amor, si estás en pareja, en estos días quizá estéis empezando a notar que la rutina ha hecho mella en la relación y hay algo que irremediablemente se ha roto entre vosotros. Es mejor dejarlo ahora, no esperar que surjan malos rollos. Siempre es preferible quedar como amigos. Y si eres de las Sagitario que espera a diario que llegue un amor a su vida, pon más atención a las pistas que te está dando una persona en particular que a ti no te desagrada. No seas tan ingenua.

Capricornio

Algo que habías previsto que sucediera de una forma puede resultar de otra manera completamente opuesta, Capricornio. Es decir, hoy te puede salir el tiro por la culata en algo que deseabas conseguir y en lo que has puesto muchos esfuerzos a diario. Aunque te sientas decepcionada no pienses ni por un momento en tirar la toalla. ¡Piensa en positivo! Seguramente no era el momento para eso. En tu entorno laboral hay alguien que nunca parece equivocarse y que sabe lo que hay que hacer a diario. En lugar de mirarle con recelo, desconfiada Capricornio, lo que has de hacer es observarle y aprender. Hoy puede ser que un éxito que ha conseguido tu amor te tenga un poco enfurruñada porque para ti el día no ha sido de los mejores. Recuerda que en la pareja los éxitos hay que compartirlos.

Acuario

Para volver a sentirte bien, Acuario, necesitas hablar hoy con alguien que te sepa escuchar y darte un buen consejo sobre este tema que te tiene tan preocupada a diario. Piensa en una persona con experiencia pero que de la que estés segura que te dirá exactamente lo que piensa, sin paños calientes. Te conviene la sinceridad y abrir los ojos, ver las cosas como son realmente, no como tú las imaginas hoy, Acuario. Puede que te cueste aceptarlo pero cuando lo asimiles te sentirás mucho mejor. Has de creer más en ti misma y a diario alimentar tu espíritu, que te dará las claves para salir adelante. Todo lo que deseas de la vida lo vas a conseguir, pero esforzándote. Nadie dice que sea fácil, pero no sólo para ti, sino para todo el mundo.

Piscis

Hoy por fin te sentirás valorada en el trabajo, Piscis. Recibirás comentarios positivos y felicitaciones por alguna acción que has realizado recientemente. Estás en un buen momento en general y empiezas a apreciar a diario las cosas realmente importantes de la vida. Mantente así y aleja esta sensación que tenías hace poco de que las cosas negativas prevalecían en tu existencia a diario. Ya has visto que no es así y si surge algún otro bache en el camino, afróntalo con optimismo. En el ámbito sentimental, estás en un callejón sin salida porque todo lo que has probado para llamar la atención de esa persona que te interesa no te ha dado resultado, Piscis. Cambia hoy de estrategia, pero si sigue sin hacerte caso, será mejor que busques en otra dirección. No pierdas más tiempo ni oportunidades.