En la era de las redes sociales, las formas de comunicarse, relacionarse, interactuar y, por supuesto, conocer a otra persona, han cambiado notablemente. Todo puede empezar con un "me gusta" en una foto y un comentario en un video de Instagram Stories, seguir con una conversación a través del chat privado y finalmente conocerse en persona.

Cada vez se escuchan con más frecuencia historias de personas que se conocieron por Instagram y que, luego, iniciaron una relación. Una forma de entablar un vínculo que en otro momento podría haber sonado absurda o hasta extravagante, pero que en la actualidad es aceptada por todos. Incluso para los famosos.

A continuación, algunos de los casos de las figuras del mundo del espectáculo que conocieron a sus parejas través de las redes sociales.

Pablo Rago

El actor contó que hace ocho meses comenzó una relación con una joven de 24 años -él tiene 45- que trabaja en una rotisería, llamada Tamara. Todavía no conviven pero no descartan la idea de tener hijos en el corto plazo. Y todo nació a partir de un "me gusta".

"Nos conocimos por las redes sociales. Ella me puso varios likes, la observé y le mandé un mensaje privado. Empezamos a charlar y me pareció una pendeja re copada, además de que está buenísima", contó a Pronto.

"Quizás venga a visitarme a fines de enero -el actor está haciendo temporada en Carlos Paz- y acá probaremos la convivencia. Va a ser nuestra prueba piloto. Ella tiene un hijo de cuatro años y quiere volver a ser madre. Es un tema que hablamos", reveló el actor.

Mariano Martínez

Un caso muy similar al de Pablo Rago. Todos los fanáticos de Mariano Martínez se quedaron sorprendidos cuando el actor empezó a publicar fotos junto a una joven, bella pero misteriosa mujer. Poco después se supo que se trataba de Camila Cavallo, una modelo de la que se había enamorado.

"Nos conocimos por Instagram", contó el actor en el programa de Susana Giménez. No le gusta hablar sobre su vida privada en televisión, por eso no brindó muchos detalles sobre su relación, pero según lo que dijo él dio el primer paso.

"Vi un video de ella y dije 'wow'. Me contestó como 15 o 20 días después y eso me gustó más. Mensaje va, mensaje viene… Soy un tipo muy moderno", bromeó. Lo cierto es que el amor siguió creciendo y el 25 de junio pasado Cavallo dio a luz a Alma, su primera hija con el actor.

Mike Amigorena

"Cuando menos lo pensaba, me enamoré", reveló Mike Amigorena a mediados del año pasado a la revista Luz. El actor estuvo soltero un año y medio después de su separación de Mónica Antonópulos, hasta que conoció a una joven 19 años menor que él, uruguaya y diseñadora de interiores.

"La conocí en San Sebastián (España) gracias a Instagram. Venía subiendo varias stories del viaje y me apareció un mensaje de ella diciendo 'qué bueno que estés por acá'. Acto seguido, la empecé a stalkear y al toque la invité a salir", dijo, sin revelaron su nombre.

Y contó: "Después de mucho tiempo estoy nuevamente de novio. Si bien no está conmigo físicamente, ya que vive en España, ella me despertó algo que tenía entumecido. Re loco fue".

Gastón Soffritti

Los más jóvenes cuentan muchas cosas de su vida a través de las redes sociales. A través de Instagram, Gastón Soffritti presentó a su novia Agustina Agazzani en enero pasado. Casualmente, la misma vía por la que se conocieron.

"Le mandé un mensaje por privado. Ella en su perfil decía 'gracias, universo' y me gustó ese agradecimiento. Después salimos del Instagram y pasamos al WhatsApp. Por ahí la invité a comer y desde ahí arrancó", contó el actor en Cortá Por Lozano. Y ella agregó: "Yo lo había visto, pero él me cautivó cuando me habló".

Los jóvenes participaron juntos en el Bailando 2017 y se mostraron muy enamorados en todas las galas. Sin embargo, en octubre confirmaron su separación.

Morena Rial

A fines de 2016 More Rial inició una relación con un joven futbolista cordobés, Martín Casar, a quien conoció a través de Instagram. Así lo confirmó ella en diálogo con la prensa durante su 18° cumpleaños.

"Estamos muy felices. Nos conocimos por medio de Instagram. Él me mandó un mensaje y empezamos a hablar", contó la joven en aquella oportunidad.

Estuvieron en pareja un poco más de un año hasta que ella confirmó a Teleshow la separación, por motivos que aún se desconocen.

Bonus track: Ricky Martin

El reconocido cantante Ricky Martin reveló recientemente que se casó en secreto con el artista plástico Jwan Yosef: "Soy un esposo, pero haremos una gran fiesta en un par de meses, les dejaré saber. Intercambiamos votos, y juramos todo, y firmamos todos los papeles que necesitábamos firmar, prenupciales y todo".

Esta relación nunca hubiese existido si no fuese por Instagram. A comienzos del 2016, el cantante estaba viendo obras de arte a través de la red social, hasta que dio con una de las creaciones del sueco-sirio y le escribió para felicitarlo.

"Estuvimos hablando como por seis meses, sin siquiera escuchar su voz. Hablábamos de arte, nada sexy. Lo juro, nada sexy. Era todo acerca de arte y sobre la vida en general. Luego viajé a Londres y finalmente nos conocimos", contó Ricky Martin sobre los inicios de la relación con su esposo.