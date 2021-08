Comentarios políticos subidos de tono, críticas despiadadas a deportistas y hasta gente que saluda a los demás deseándoles que tengan un buen día. En las redes sociales se escribe sobre lo que sea, y al catálogo de temas ahora se sumó el de los fracasos amorosos.

Una usuaria llamada Ana de Breuil contó su historia en Twitter y abrió un hilo para que los demás también pudieran revelar la suya. “Quiero hacer un hilo de historias de fracasos. Empiezo yo: primera cita para conocerme con tuitero, viajo 400km, no bajó a abrirme”, escribió la joven.

Tras esto su “confesión” fue respondida con miles de mensajes de otros usuarios de la mencionada red social que quisieron hacer público su fracaso amoroso. Una de ellas fue @comentoenlared, que posteó: “Me hablaba con un chico de Montevideo (yo de novia), consigo ir un fin de semana a Uruguay de trampa con una amiga para concretar. Me pasa a buscar por el hotel y a mi amiga le agarra culpa por mi novio y no me dejó bajar. Volvimos y le contó todo a mi novio”.

Por su parte, un joven llamado Leonardo Fernández cuyo usuario es @Alto_Perseo contó: “Otra. Tinder Cita. Yo 26, ella 32. Quedamos en cierto bar de Plaza Serrano. Llego 15 min antes, nervioso porque era mi primera cita luego de meses de nada (había cortado con mi ex). Espero en mesita junto a una ventana. Llega ella. No me saluda y me dice: ‘ahh, sos gordo’”.

Cualquiera podría imaginar que frente a semejante frase discriminatoria el joven respondió automáticamente con una grosería. Pero no fue así, sino todo lo contrario. “Le digo: ‘reserve esta, esperáme que voy al baño’. Y me fui del local, lloré 10 cuadras seguidas. En la parada del 166 me manda mensajes puteándome. Hombre encogiendo los hombros. Mi autoestima destruida”.

A su vez, la usuaria @Cachiruu también reveló una de sus extravagantes primeras citas: “Primera cita: toca bocina para que salga (ni siquiera mandó mensaje avisando que estaba afuera), hacemos una cuadra se queda sin nafta, camina a la estación de servicio con bidón, vuelve con olor a nafta en las manos luego me lleva al peor bar de la ciudad”.

Otra escena de no creer, aunque al mismo tiempo algo tierna, fue la que le tocó vivir a la usuaria @paula03225786: “Me llama un ex del que tenía buen recuerdo. Me invita a pasar el día al Delta, salir con su lancha. Escala previa en el Dupuytren a ver a la madre. Termine dándole yogurisimo a la señora de 85 en la boca. Nadie me había contado de la escala…”.

En el hilo que Ana de Breuil abrió en Twitter también hubo para contar situaciones insólitas. Una de ellas fue la que sacó a la luz la usuaria @Silvy_ius: “Un conocido, años 90, se va de vacaciones con la amante a la costa. Un tiempo después vuelve con la mujer y el hijo a la misma ciudad de vacaciones y van a comer a un restaurant, cuando paga la cuenta le dan un almanaque de gente caminando y sale en primer plano con la otra”.