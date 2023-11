Mauricio Macri fue presentado este lunes oficialmente por Andrés Ibarra como su compañero de fórmula para competir en las elecciones que Boca Juniors celebrará el sábado 2 de diciembre. Y en el acto, llevado a cabo en el Yacht Club de Puerto Madero, el ex presidente tuvo dos errores que rápidamente se volvieron virales.

Macri separó al Juan Román Riquelme jugador del JRR dirigente, y luego de criticarlo con dureza por su gestión como vicepresidente del club xeneize, intentó dejar en claro que el oriundo de Don Torcuato fue un gran futbolista, pero que no estaba capacitado para llevar las riendas de la institución; sí Ibarra.

En ese sentido, el ex jefe de Estado hizo una comparación en la que cometió un insólito yerro que no pasó desapercibido. "Andrés (Ibarra) no es alguien que le vaya a hacer la rabona a Yepes, eso está fuera de discusión", aseguró en primer lugar, intentando hacer referencia al famoso caño de Riquelme al defensor colombiano en un Superclásico con River, en el año 2000.

Pero no sólo eso... "Ni le va a hacer un pase de 40 metros a Martín (Palermo) para que le meta el primer gol al Real Madrid", continuó Macri. Si bien el goleador histórico de Boca convirtió los dos tantos frente al Merengue que le dieron al Xeneize su segunda Copa Intercontinental, el gol que describió el ex funcionario público fue el segundo, y no el primero.

Rápidamente, estos comentarios se hicieron tendencia en redes sociales, y no sólo entre los propios hinchas xeneizes, que no lo dejaron pasar. Algunos lo tomaron con humor, otros con ironía, y no faltaron aquellos que se indignaron por "equivocarse tanto declarando cuando se está lanzando como candidato a vicepresidente de Boca".