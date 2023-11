En las últimas horas se confirmó el line up de la próxima edición del festival Lollapalooza Argentina 2024. Entre las principales figuras aparecen Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring, y Thirty Seconds to Mars.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de “All Access” y, a pocos minutos de conocida la grilla, los comentarios de los internautas no tardaron en llegar.

Por un lado, el público argentino podrá encontrarse con Blink-182 luego de que hayan cancelado su presentación en la pasada edición del Lollapalooza. Además, en la grilla llamó la atención la fuerte presencia de bandas icónicas del rock de los 2000.

Las reacciones:

el line up HORRIBLE que metió el lollapalooza mi billetera y yo estamos asi pic.twitter.com/BRMlzGB9MF — Pampa Gallagher (@eycteann) November 7, 2023

Che porfa si llegan temprano al Lollapalooza, porfa podrían decirle a los jóvenes que si ven a treintañeros le den prioridad en la valla? Nosotros nos esforzamos y amamos a Blink, Limp Bizkit y Offspring mucho más que ustedes. Ponganse en nuestro lugar y respeten los rangos porfa — Agustín Ruiz (@aguscruiz) November 7, 2023

Juliana Gattas y Miranda tocando en el Lollapalooza pic.twitter.com/gxC4VWMEz0 — con (@cont4vella) November 7, 2023

cuando estoy en una competencia de armar el peor lineup de la historia y mi rival es el lollapalooza 2024 pic.twitter.com/0SxK3GbWgj — leonel (@leoneltudo) November 7, 2023

ellos tenían que estar en el lineup del lollapalooza 2024pic.twitter.com/12gEx7NKtA — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) November 7, 2023

Con el piberío en el Lollapalooza esperando por Blink 182, Offspring y Limp Bizkit #lollapaloozaar #AIArtworks pic.twitter.com/3KOK9ZHGmi — Gus (@gus_aragon) November 8, 2023

Los que están contentos con el line up del lollapalooza se ven así pic.twitter.com/OXLVtgaRgi — ✨vir✨ (@ultra_violennce) November 7, 2023