Hace cinco días Netflix estrenó una nueva serie original de la plataforma: El Reino. Se trata de una producción argentina que cuenta con actores de la talla de Diego Peretti, Mecedes Morán, Chino Darín, Joaquín Furriel, Nancy Dupláa y Peter Lanzani.

Este miércoles continúa en el puesto número uno de los más reproducidos hoy en el país. Con tanta repercusión y siendo una ficción argenta, rápidamente los memes se esparcieron por las redes. Pero uno de los que más llamó la atención fue el de "Peter del Caño", haciendo referencia al look del ex Casi Ángeles durante los ocho capítulos.

El actor apareció con barba, cabello largo hasta los hombros y con poco pelo en la zona de la frente. Por ello, muchos lo han ligado al diputado de Izquierda e incluso también a Jesús.

Qué dijo Peter Lanzani sobre su papel en El Reino

El artista se puso en la piel de Tadeo Vázquez, un joven con una fuerte vocación religiosa que dirige el Hogar de la Luz, una institución para chicos en situación de calle.

"Tadeo es un chico muy bondadoso, muy luminoso. Fiel sirviente de su pastor Emilio. Lo fuimos preparando a medida que fueron llegando los guiones con el dire, con Marcelo Piñeyro. Pensamos creativamente cómo podíamos meter este personaje y cómo le servía a él para la narración de la historia", contó en una entrevista para las redes de Netflix.

Todos los aspectos de Tadeo fueron muy pensados. "Para la composición del personaje siempre me gusta escribirme líneas de pensamiento, hacerme líneas temporales, emocionales, para entender puntos de quiebre y cómo el personaje va cumpliendo sus objetivos. Soy muy nerd a la hora de componer un personaje y a la vez soy muy suelto porque no creo que haya un método para actuar. Creo que somos actores desde que nacemos y les lloramos a nuestros papás para que nos hagan upa", agregó.

Por supuesto, también hizo referencia al aspecto físico de su personaje. "Me gusta mucho cambiar los looks porque me parece que lo visual hace mucho al personaje y a mí me separa mucho un personaje de otro. Él tiene una manera de hablar diferente. Es tartamudo y lo hicimos para ponerle un desafío y para entender el contexto en el que se encuentra. Siempre en escena, en set, en mi casa, probando los textos, encontrando la verdad dentro de eso. Me siento cómodo en la incomodidad, pero no es de sentirme mal. Me gusta porque me hace estar siempre alerta y receptivo a lo que suceda”, sentenció.

Mirá algunos de los memes y comentarios más divertidos sobre Peter del Caño

brutal peter lanzani haciendo de nico del caño https://t.co/QdsTty9C2j — sjere (@jeremarambio) August 14, 2021

me conflictúa la idea de que peter lanzani pasó de ser un galán adolescente a ser una mezcla poco digna entre jesus y nico del caño — mu (@MuriCersosimo) August 18, 2021