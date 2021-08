"Dame la abuela más manipuladora! - No, no tanto!", escribió un joven junto a una foto con la captura de pantalla en la que se puede ver una conversación en la cuál su abuela lo “manipuló” para que vaya a almorzar con ella.

Poro, es la “abuela manipuladora”, que se hizo famosa cuando su nieto Nahuel subió a Twitter una conversación a través de WhatsApp que en pocas horas se hizo viral. En ella, se puede ver la estrategia que usó la mujer para que el joven fuera a verla.

En la imagen se lee que ella le pregunta si iba a ir a comer. "No, hoy no abu. Gracias. Mañana voy", le respondió el chico. La abuela, no contenta con la respuesta, contestó con un emoji de “ok” y agregó: “Hoy hay milanesa, mañana no sé”. “Bueno voy a ir entonces abuela”, le respondió Nahuel. Sin embargo, le hizo una petición: “Con pure”. Y, obvio, Poro aceptó.

En cuestión de horas el tweet se hizo viral y sumó más de 100 mil me gusta y más de 4 mil RT´s. Además, el posteo cosechó cientos de comentarios donde se destacó la nostalgia por los platos de las abuelas que ya no están: "Disfrutala. No sabés lo que extraño eso. Vale oro cada minuto con ellos", escribió un usuario de la red social del pajarito.

Ya que había varios preguntándole cómo rechazaba una invitación de su abuela, Nahuel decidió responder. "Para los que no saben, está viviendo en mi casa con mis viejos y voy a almorzar todos los días con ella! No se preocupen", aseguró.