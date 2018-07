Nahir Galarza (19) fue sentenciada este martes a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo (20). Durante el juicio, en Facebook, distintas personas crearon dos polémicos fans club de la joven, en los que tras el fallo aparecieron diversos mensajes.

"Pase lo que pase estamos con vos!!! #Fuerzanahir", publicaron en “Nahir Galarza FansClub” apenas se conoció la decisión judicial.

"No es un monstruo ni el demonio. Es una chica, con sentimientos, que esta sufriendo y necesita nuestro apoyo. #FuerzaNahir!!! #TeAmamos #NahirGalarza”, aseguran en “Nahir Galarza FansClub”, que ya cuenta con 8.600 seguidores.

“Si no están de acuerdo son libres, les pedimos que no se entrometan en nuestro espacio, este bien o mal, estemos en la razón o no, es un espacio de nosotros, si no están de acuerdo busquen alguna página anti nahir o creen la suya !!”, piden en “Nahir Galarza Fan Clubb – Sde”, con poco más de 300 seguidores.

En ambas páginas abundan los mensajes de apoyo para la joven, aunque también hay muchas publicaciones que repudian estas iniciativas. “Todos juzgan a Nahir sin saber todo lo que ella tuvo que pasar. El horror de sufrir violencia, amenazas y maltrato por parte de la persona que dice amarte. Solo alguien que paso esto sabe lo que se siente que una sociedad entera no te escuche y tener que aguantar todo en silencio”, sentencian en una de los “fans club”.

Fuente: Los Andes