En una discusión, así como hay algunos signos, como Piscis, que podrán ponerse en tu lugar y comprender si te has equivocado; también hay otros que no te perdonarán que los hagas sufrir; o al menos, no harán tan fácil hacer "borrón y cuenta nueva".

Algunas personas necesitan desquitarse contra una persona o grupo de personas en respuesta a una mala acción percibida. A continuación, cuáles son los signos no te perdonarán que los hagas sufrir. Si conoces a alguien que sea de alguno de ellos, trátalos con amor.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El signo más terco que existe en el zodiaco. No te conviene meterte con ellos, ni ofenderlos porque jamás te lo perdonarán. Puede que quiera aceptar tu disculpa, pero será demasiado terco para aceptarla. Siempre estará pensando en lo que sea que hiciste para molestarlo y probablemente nunca confíe en ti. Al menos tardará demasiado en hacerlo.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo es complicado, empecemos así. Realmente no quieres enfadarlo porque puede ser muy, pero muy malvado. No solamente será obstinado e inflexible para perdonarte, también puede hacerte pasar un muy mal momento.

No lo hace porque tenga mal corazón, simplemente tiene miedo a mostrar lo herida que está. Es difícil que en verdad se abra a una persona, por ello cuando ésta lo defrauda termina decepcionados demasiado. Es casi imposible que te perdone.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra nunca te perdonará porque probablemente te haya evitado hasta el punto en que no puedas ni siquiera tener la oportunidad de pedir perdón. Puede ser la persona más tierna y linda del mundo pero cuando se trata de cortar de su vida a quienes la hirieron, es implacable.

No se va con rodeos, cuando alguien le colma la paciencia será excluido por siempre. No hay nadie tan tajante en el zodiaco como Libra. Jamás olvidará los errores que cometiste, así que ten cuidado.