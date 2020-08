Para estos signos del zodiaco no hay espacio para segundas oportunidades, si te equivocas con ellos se alejarán de ti sin importar que estén sufriendo más que tú. Ya sea por orgullo o porque son demasiado emocionales, perderán tu confianza y te lo harán saber en cada ocasión.

Tauro

Si te metes con ellos, jamás te perdonarán. Una ofensa es lo peor que les puedes hacer ya que nunca podrá olvidarlo. Es probable que en el fondo de su corazón quiera aceptar tu disculpa, pero al ser muy tercos, no la aceptarán.

Leo

Por naturaleza, el signo de Leo es muy complicado. Si logras hacerlo enojar, sacará la fiera que lleva dentro y podría ser malvado, no se mostrará flexible y puede hacerte pasar un mal momento. No es que tengan mal corazón, simplemente no les agrada mostrar que están heridos.

Libra

Cuando lastimas a Libra, se irá de tu vida tan rápido que ni siquiera te percatarás. No tendrás la oportunidad de disculparte y si te lo llegas a encontrar, verás el lado de él que nunca desearías haber conocido. Es el signo más tajante del zodiaco y jamás olvidará tus errores.