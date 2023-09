Hay una gran variedad de tipos de besos, como los apasionados, los sutiles y hasta los que incluyen mordida, por lo que no todos los signos del zodiaco lo hacen igual, ya que además de la técnica, también su forma de ser influye de gran manera, lo que puede provocar que al momento de dar esta muestra de cariño no ofrezcan la mejor experiencia al otro ser, así que a continuación conocerás cuales son aquellos que son los que peor besan y no se han dado cuenta.

Un beso es el acto en el que los labios de dos personas hacen contacto entre ellos, pero aunque parece algo sencillo, a veces la técnica no es la mejor pues también se puede hacer uso de la lengua, los dientes y hasta las manos, pero en caso de hacerse de manera incorrecta, se puede convertir este momento romántico en una situación muy incómoda.

Es por ello que hay algunos signos zodiacales que son todos unos maestros al besar, mientras que hay otros que simplemente no cumplen con las expectativas y llegan a decepcionar a su amante.

5 signos del zodiaco que peor besan y no se han dado cuenta

Entre los signos del zodiaco que peor besan y no se han dado cuenta destaca que hay algunos que son seductores por naturaleza y especialistas en la intimidad, sin embargo, al momento de dar un beso, esta pequeña acción se les puede complicar por diversos factores. Descubre cuáles son aquellos que, al momento de besar, no son los más expertos:

Escorpio

Las personas bajo este signo del zodiaco se caracterizan por ser seductores y románticos, no obstante, uno de sus puntos débiles es a la hora de besar, pues se dejan llevar y no tratan de mejor su técnica. Su falla principal está en que suelen dar un beso con mucha fuerza, creyendo que es una forma de mostrar pasión.

Virgo

Algo que sobresale de los Virgo es que suelen ser tímidos e introvertidos, los que los hace un poco inexpertos al momento de besar, ya que en vez de parecer algo tierno puede ser algo soso y aburrido para el ser que recibe esta muestra de cariño.

Capricornio

Uno de los signos zodiacales que peor besan y no se han dado cuenta es sin duda Capricornio, debido a que tiene una personalidad muy reservada, lo que provoca que no muestre su amor de una forma abierta y apasionada. Es así que al momento de dar un beso no presume totalmente su sentir y deja insatisfecho a su ser amado.

Acuario

En el aspecto amoroso, los Acuario pueden llegar a ser impulsivos e impacientes, lo cual se ve reflejado al momento de besar, por lo que su muestra de cariño puede no ser la más satisfactoria para la otra persona, pues se puede sentir un poco incómoda. Asimismo, este signo destaca por ser intelectual y calculador, por lo que su perfeccionismo puede arruinar el momento de querer dar el beso ideal.

Piscis

Quienes están bajo el signo de Piscis son los que peor besan y no se han dado cuenta, ya que aunque son especialistas en la intimidad, dar muestras de cariño en público no es lo suyo. Así que el momento de besar a su pareja, y si no están solos, suelen sentirse incómodos, por lo que esta acción amorosa no es su mejor carta de presentación.