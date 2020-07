No es raro que alguien viva su vida en un completo estado de nerviosismo, y responda de manera exagerada hasta a las situaciones más mundanas.

Son personas que parecen no poder disfrutar de nada de lo que les pasa, y pueden funcionar en el desorden a pesar de que, como es de esperar, no la pasen para nada bien.

Aunque le pongan mucho esfuerzo, raramente hallarán la paz, porque su destino parece unido de manera inexorable con el vértigo y el caos. Conocé en esta nota a los tres signos del zodíaco que no encuentran armonía.

Géminis

Se estresan muy fácilmente, y una vez que los géminis están en ese estado, no podrán salir de manera sencilla, por mucho que se esfuercen y luchen para encontrar la paz.

No es raro que los regidos por Mercurio intenten aparentar calma, pero en el fondo no tendrán ni un poco de armonía, ya que no saben cómo controlar los nervios.

Aries

Los decididos aries no parecen en un primer momento tener una personalidad nerviosa, pero la verdad es que algunas cosas hacen que se estresen de sobremanera.

Algunas actitudes estresan a los arianos.

La impuntualidad ajena los saca de las casillas, ya que piensan, con razón, que están perdiendo el tiempo. Como son los más enfocados de todo el horóscopo, esto es algo que no pueden soportar, ya que los aleja de sus objetivos.

Acuario

La libertad es algo primordial para los nacidos bajo este signo. Si comienzan a sentirse atrapados en una situación, comienzan a perder la armonía que a veces alcanzan.

Claramente esto es un impedimento a la hora de conseguir pareja, ya que muchas veces la rutina los asustará y hará que desperdicien una buena situación que podría hacer a todos los acuarianos muy felices.

Fuente: MDZ