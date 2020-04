Tamara Bella subió el pasado 30 de marzo un video que se volvió viral de manera inmediata, y que tenía como objetivo fomentar la unión de los argentinos en medio de la pandemia de coronavirus.

En el video en cuestión se podía ver a famosos como Mirta Busnelli, Silvina Escudero, Esther Goris, Matías Alé, Anamá Ferreyra y Mercedes Ninci, entre muchos otros, reversionando "Imagine", de John Lennon, con su letra en castellano, y cambiando el "Imagina" por "Supón", la palabra que se posicionó como tendencia en Twitter e inspiró cientos de memes.

Ante la gran repercusión que tuvo el tema en los medios, la periodista decidió estrenar un segunda sencillo. En esta ocasión será la versión en español del tema de los Beatles, "Hey Jude", "Che vos", en español.

En el tema participan varias de las figuras que estuvieron en la versión anterior, como Matías Alé, Ivo Cutzarida, Mercedes Ninci, Anamá Ferreira, Gastón Ricaud que para ponerle humor se puso unos dientes postizos que le quedaban grandes y Daniel Campomenosi, entre otros.

Pero también incorporó a músicos como el ex Floricienta que se encuentra varado en Perú, Nicolás Maiques, el ex líder de Los Mohicanos, Gastón Angrisani, el ex Cebollitas Leonardo Centeno y Bruno Ragone, además de algunas chicas que Bella seleccionó a través de un casting.