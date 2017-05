Una nena con cáncer bailó la canción Despacito sobre su cama en un hospital de Chile. El video se viralizó en todo el mundo y hasta conmovió a Luis Fonsi, el compositor del popular tema. Ahora, el cantante la sorprendió con un llamado donde le prometió que va a conocerla.

Darly Leviante González, de diez años, fue diagnosticada con cáncer cerebral grado IV en octubre de 2016. Permanece internada el Hospital de Puerto Montt, en Chile. “Te quise llamar porque por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo, para saludarte, enviarte un beso gigantesco, decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía", le dijo Fonsi.

"Esta es la primera llamada, el primer contacto, pero cuando esté en Chile --en varios meses estaré por ahí en concierto-- te quiero ir a visitar, te quiero conocer, te quiero invitar a un concierto si puedes ir y quiero darte un fuerte abrazo”, continuó el cantante puertorriqueño.

"Ay gracias. Sí, sería un gusto ir a su concierto", le respondió Darly. Tras despedirse, la pequeña fue corriendo a abrazar a su mamá, ambas visiblemente emocionadas con el llamado. Según lo informado por el medio chileno 24horas, el próximo 13 de octubre la nena subirá al escenario para bailar junto a Fonsi la canción, durante el concierto que el cantante dará en Santiago. "Nunca pensé que me iba a llamar, no lo podía creer", dijo la niña tras el contacto.

El video que menciona Fonsi muestra a Darly bailando sobre la cama de su habitación. Un vidrio la separa de un grupo de payamédicos, que le van marcando los pasos, y ella los sigue. “Se me aguaron los ojos al ver esto, ¡lo que es el poder de la música! Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, amor, fe, familia... Que mucho nos enseñan los niños”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.