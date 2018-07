Un hombre generó indignación en los últimos días entre los vecinos de la localidad santafesina de Sunchales por sacarse fotos con un cadáver en el cementerio local. Las imágenes circularon en las redes sociales.

El secretario de Obras, Servicios y Ambiente de la ciudad del departamento de Castellanos, Leopoldo Baudaco, señaló a Cadena 3 que se trata de una persona que contratan vecinos para la reducción de cuerpos, que prestaba sus servicios a terceros.

"Es un hecho que escapa del control municipal. Nos duele mucho. Es una reducción que hace una familia, le pide permiso al Municipio, pero lo realiza un privado", especificó.

Baudaco agregó que desde la Municipalidad repudian el hecho y que prohibieron el ingreso al protagonista de las imágenes, que trabaja de forma particular y no era un empleado municipal. También aclaró que no fue una profanación vandálica.