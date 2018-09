En las redes sociales se viralizó un espeluznante video en el que se ve el cadáver de un perro que fue atado a las vías del tren con un alambre y fue atropellado por la formación. El brutal asesinato de la mascota ocurrió en el pueblo de Monte Cristo, ubicado a pocos kilómetros de la capital cordobesa.

En las imágenes, que elegimos no publicar, se ve el cadáver del animal descuartizado por el tren, pero no se ve el momento en el que sucede el atroz crimen.

“Esto pasó en nuestra ciudad. Algún inadaptado, agarró a este perro y le ató la pata con alambre, a las vías del tren. No hace falta decir como terminó su vida. Suponemos que fue no hace más de 48 hs. Estamos muy tristes y con muchísima impotencia. No tenemos palabras para describir lo que sentimos. Necesitamos saber, si alguien vio o sabe algo de esto. Necesitamos que el que hizo esta atrocidad pague!!!!”, dice el texto publicado por la ONG Uniendo Huellas, que se encarga de dar mascotas en adopción en esa localidad cordobesa.

